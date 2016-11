Dr. Astrid von Velsen-Zerweck ist neue Präsidentin der AG der Hengsthalter des Deutschen Sportpferdes (DSP)

Marbachs Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck hat einen neuen Job. Einstimmig wurde sie zur Präsidentin der AG Hengsthalter des Deutschen Sportpferdes gewählt.

Die Wahl der 48-Jährigen fand im Rahmen der Mitgliederversammlung der AG statt. Dr. Astrid von Velsen-Zerweck war die Wunschkandidatin ihres Vorgängers Paul Bengesser (69). Der erklärte: „Mit Dr. Astrid von Velsen-Zerweck wissen wir Hengsthalter eine ausgesprochen integrative wie fachlich kompetente Person an unserer Spitze. Sie ist eine gestandene Pferdefrau. Mit ihr an unserer Tête sind wir richtig aufgestellt für die Zukunft in unserer Branche.“

Leiterin des HuL Marbach

Seit zehn Jahren ist Dr. Astrid von Velsen-Zerweck Leiterin des Haupt- und Landgestüt Marbach. Jedoch ist die Agrarwissenschaftlerin weit über Baden-Württembergs Grenzen hinaus als Pferdeexpertin geschätzt und anerkannt. Das Kulturgut Pferd auch in der breiten Bevölkerung wieder stärker zu verankern, war ihr ein Anliegen und ist ihr gelungen. Das zeigen nicht zuletzt die stetig steigenden Besucherzahlen der alljährlichen Hengstparaden.

Kollegen

Dr. von Velsen-Zerweck zur Seite stehen als AG-Vorstand Hengsthalter Tobias Galmbacher sowie die Landstallmeister von Moritzburg und Schwaiganger, Dr. Matthias Görbert und Dr. Eberhard Senckenberg. Dr. von Velsen-Zerweck bedankte sich im Namen der AG der Hengsthalter des Deutschen Sportpferdes bei ihrem Vorgänger: „Danke für fast 25 Jahre, in denen Sie, Paul Bengesser, sich mit großem persönlichen Engagement in den Dienst aller Hengsthalter in Süddeutschland – und darüber hinaus – gestellt haben. Sie sind ein großes Vorbild.“

0

0

0 x geteilt