Dr. Samuel Schatzmann verstorben

Im Alter von 61 Jahren verstarb vergangene Woche der Schweizer Olympiareiter Dr. Samuel Schatzmann. Hierzulande war er bekannt als großer Förderer der westfälischen Pferdezucht und als Mäzen des Landgestüts NRW.

Neben seiner Pferdeleidenschaft war Dr. Samuel Schatzmann Jurist und Unternehmer. 1988 nahm er für die Schweiz an den Olympischen Spielen in Seoul teil. Damals gehörten er und der schwedische Hengst Rochus zum Team, das Silber in der Mannschaftswertung gewann. Ein Jahr später gab es Mannschaftsbronze bei den Europameisterschaften in Mondorf, Luxemburg.

Freund der westfälischen Pferde

Dr. Samuel Schatzmann war in den vergangenen Jahren ein eifriger Einkäufer bei Körungen und stellte dem Landgestüt Warendorf regelmäßig Hengste zur Pacht zur Verfügung. Dafür erhielt er vergangenes Jahr die Silberne Ehrennadel des Westfälischen Pferdestammbuchs.

