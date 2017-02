Ehemaliger Celler Landbeschäler Rascalino in die USA verkauft

Der Hannoveraner Hengst Rascalino hat mit seinen 16 Jahren noch einmal eine ganz große Reise unternommen.

Rascalino wurde an die US-Amerikanerin Christine Kropf von der Hawk Hollow Farm in Erieville, New York, verkauft. Die neue Besitzerin ist seit langem eine passionierte Hannoveraner Züchterin und fungiert auch als Richterin bei der American Hanoverian Society.

Nach seiner Körung 2004 wurde der Rotspon-Velten Third-Sohn zunächst an das Landgestüt Celle verkauft. Mit Wolfhard Witte begann die Dressurkarriere des Rappen. Er war mehrfach siegreich und platziert in Reit- und Dressurpferdeprüfungen der Klasse A. 2005 wurde der Hengst Vierter beim Bundeschampionat, 2006 Zwölfter und 2007 13. 2007 ging er auch bei den Weltmeisterschaften für junge Dressurpferde in Verden und belegte Rang vier.

Zuletzt wurde Rascalino allerdings von Johannes Rühl geritten, der diverse Siege und Platzierungen in M und S mit dem Rappen erreichte. 2012 belegte das Paar Rang sechs bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren in Hünxe. 2013 war die letzte Turniersaison des Paares.

Züchterisch kann Rascalino auf vier gekörte Söhne verweisen sowie 15 Staatsprämienstuten. 535 Nachkommen sind als Sportpferde registriert. Davon sind 16 in Dressurprüfungen der Klasse S erfolgreich und drei im Fahrsport. Unter anderem brachte Rascalino die mit der Nachwuchsreiterin Anna-Louisa Fuchs erfolgreiche Rien ne va plus.

www.eurodressage.com