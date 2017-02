Elmshorn: Präsentation der Hengste der Holsteiner Hengsthaltungs GmbH

Am Wochenende kreisen Flugzeuge in der Fritz-Thiedemann-Halle in Elmshorn, dem Epizentrum der Holsteiner Springpferdezucht,.

Am 4. Februar findet die traditionelle Hengstpräsentation der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn in der Holstenhalle von Neumünster statt. Ab 14.30 Uhr haben dann nicht nur Züchter die Gelegenheit, sich vor dem Beginn der Decksaison 2017 die Hengste aus Elmshorn genauer anzusehen. Rund 35 dreijährige und ältere Vererber präsentieren sich dann im Freispringen, an der Hand und im Parcours. Moderiert wird die Präsentation der Elmshorner Hengste von Carsten Sostmeier, als Gastkommentator konnte Emile Hendrix, Olympiateilnehmer in Atlanta 1996 und internationaler Springpferdehändler, gewonnen werden.

Mit besonderer Spannung werden die Dreijährigen mit dem unumstrittenen Siegerhengst des vergangenen Jahres, Unlimited v. Uriko, erwartet, die nicht nur eine Kostprobe ihres Springvermögens beim Freispringen zeigen, sondern auch zum ersten Mal öffentlich unter dem Sattel gezeigt werden. „Althengste“ wie z. B. die aus dem Haupt- und Landgestüt Marbach angereisten Larimar und Nekton präsentieren sich ebenso wie die Vollblüter Armand xx, Fragonard xx und Ibisco xx an der Hand. Der Höhepunkt einer jeden Hengstpräsentation ist dann natürlich das Parcoursspringen, das wieder Schlusspunkt der Veranstaltung ist. Dort wird es ein Wiedersehen mit Diarado v. Diamant de Semilly, dem umjubelten Siegerhengst der Körung des Jahres 2007 geben. Hinzu gesellen sich u. a. Casalito v. Casall, der unter Christian Hess bereits erste internationale Erfolge zu verzeichnen hatte, der in schweren Springen erfolgreiche Uriko v. Untouchable sowie der aus Belgien kommende Clicksem v. Cardino. Im Parcoursspringen werden auch die drei Hengste aus dem Breitenburger Stall von Rolf-Göran Bengtsson zu sehen sein: Clarimo v. Clearway, im vergangenen Jahr u. a. Sieger im Großen Preis von Falsterbo (Schweden), Crunch v. Clarimo, der erste Platzierungen in internationalen Youngster-Prüfungen erzielen konnte, sowie die beiden Nachwuchshoffnungen Casaltino v. Casall und Quibery v. Quintero.

Casall v. Caretino, das Aushängeschild des Holsteiner Verbandes, darf zu Hause in seiner Box bleiben. „Als Vater von Siegerhengsten und Siegerstuten sowie von international hoch erfolgreichen Springpferden muss er sich ja nicht mehr beweisen“, erklärt der Geschäftsführer der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Norbert Boley. „Sein Hauptaugenmerk liegt nun auf den letzten Turnieren, die er noch bestreiten soll. Casall Abschied vom internationalen Turniersport findet dann anlässlich des Deutschen Spring Derbys in Hamburg statt“.