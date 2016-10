Grafenstolz als „Trakehner-Hengst des Jahres“ ausgezeichnet

Alljährlich wird beim Trakehner Hengstmarkt in Neumünsters Holstenhallen der Trakehner Hengst des Jahres ausgezeichnet. In diesem Jahr wird die Ehre dem 18-jährigen Trakehner Grafenstolz zuteil.

2000 war Grafenstolz Prämienhengst und wurde von Birkhof-Betreiber Thomas Casper erworben. Inzwischen ist Grafenstolz im Besitz von Kenneth Rehill. 2004 begann die beispielhafte Karriere des damals Sechsjährigen: Er qualifizierte sich unter Olympia-Sieger Michael Jung für die Bundeschampionate in allen drei Disziplinen. Bei den sechsjährigen Vielseitigkeitspferden holte er den Titel und wurde im selben Jahr Weltmeister der Vielseitigkeitspferde in Lion d’Angers in Frankreich. 2006 gewann er Bronze bei der Deutschen Meisterschaft in Schenefeld. Hinzu kamen Zwei- und Dreisterne-Erfolge. Knapp 34.000 Euro hat der Hengst in seiner sportlichen Laufbahn gewonnen, seine Nachkommen bringen es bereits auf fast 143.00 Euro.

Seit 2008 wird der „Trakehner-Hengst des Jahres“ nur noch in der Zucht eingesetzt. Doch auch da ist er nicht mehr wegzudenken. 2013 waren allein zehn der 40 für das Finale von Fohlenchampionaten qualifizierten Fohlen Grafenstolz-Nachkommen. 2015 standen drei seiner Nachkommen im Fokus: ein Sohn war Vize-Champion der fünfjährigen Pferde in Großbritannien, in Frankreich stellte er den Champion der Fünfjährigen und den European Junior Champion. Auch die zehnjährige Grafenstolz-Tochter Saviola ist hocherfolgreich unterwegs: Unter ihrer Reiterin Maja Kozian-Fleck gewann sie im Mai diesen Jahres die Drei-Sterne-Vielseitigkeit in Barborówko (Polen) und gehört seither zum B-Kader der deutschen Vielseitigkeitsreiter.

Grafenstolz wird im Rahmen des 54. Trakehner Hengstmarktes vom 20. bis 23. Oktober ausgezeichnet.Wer diesen Moment live miterleben möchte, kann hier Karten bestellen. Tickets gibt es auch unter 04321/9100.

