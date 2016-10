Hannoveraner Auktion: Kent Farrington kauft teuerstes Pferd

Kein spektakulärer Preisausreißer, dafür viele Hannoveraner Pferde, die zu Preisen über 40.000 Euro zugeschlagen wurden – mit einem Durchschnittspreis von 29.500 Euro ging die Hannoveraner Auktion in Verden zu Ende. Am teuersten war ein Springpferd, das sich der US-Amerikaner Kent Farrington sicherte.

Vier Jahre jung ist das teuerste Springpferd, der vierjährige Coolio v. Catoki-Satisfaction II. Der Hannoveraner kostete 140.000 Euro. Farrington bot via Telefon. Über den Zuschlagpreis konnte sich in diesem Fall der Züchter selbst freuen. Stefan Kleine aus Warmsen hat Coolio gezüchtet, aufgezogen und darf sich nun an den Früchten seiner Arbeit erfreuen.



Für die Auktionsleitung war vor allem eines wichtig: Es war kein spektakulärer Preisausreißer, der den Durchschnittspreis von nahezu 30.000 Euro begründete. Vielmehr waren es 28 Pferde, die mehr als 25.000 Euro kosteten, acht dieser Hannoveraner waren ihren neuen Besitzern mehr als 50.000 Euro wert.

Füntausend Euro günstiger als die Springspitze war das meist begehrte Dressurpferd der Kollektion, Quarlito von Nymphenburg v. Quaterhall-Rotspon. Der Wallach war Vize-Champion seines Zuchtgebiets und damit qualifiziert für das Bundeschampionat. 135.000 Euro zahlten spanische Dressurreiter für den Fuchs aus der Zucht von Werner Rademacher, Geestland. Spanien war das eifrigste Land, wenn es darum ging, den Katalog so lange hochzuhalten, bis der Zuschlag erfolgt. Sieben, der insgesamt 33 Hannoveraner Nachwuchspferde, die ins Ausland verkauft wurden, fanden neue Ställe auf der iberischen Halbinsel.

So zeigte sich Quarlito im Training:

Neben den Reitpferden waren auch 37 Fohlen im Auktionsring. Hier war ein Stutfohlen das teuerste: Belle Fleur v. Bon Coeur-Rubinstein (Z.: Kathrin Göllner, Gröding/AUT) wurde für 27.000 Euro in die USA verkauft. Die Fohlen erwirtschafteten im Durchschnitt 8.257 Euro, rund 2.000 Euro mehr als im Vorjahr.

