Kreuth: ZfdP-Körung mit Siegerhengst v. Balous Bellini

Die Familie Gripshöver aus dem westfälischen Werne stellte den Siegerhengst der ZfdP-Körung am vergangenen Wochenende im bayerischen Kreuth.

Zum Siegerhengst wurde ein Springtalent erkoren: Balous Bonito v. Balous Bellini-Contello-Polydor. Züchter und Aussteller ist die Familie Gripshöver bzw. die Gripshöver GbR in Werne.

Noch sieben weitere Springpferde erhielten ein positives Urteil, darunter ein weiterer Balous Bellini-Nachkomme, diesmal aus einer Mutter v. Power-Schöning (Z.: Martin Dieckhoff, Telgte, A.: Sascha Hahn, Bramsche) namens Bipeggio. Außerdem

Deep White Jumper v. Darco de Revel-Casall-Quite Capitol (Z.: Silke Zuba, Wesselburen, A.: Ruediger Gemballa, Braunschweig),

Magic Spirit v. Monte Cain-Con Spirit-Quadrigus M (Z. u. A.: Gabriele Schmid, Buchenberg)

Contensky v. Contendro-Cornet Obolensky-Graf Grannus (Z. u. A.: Heinrich Ramsbrock, Menslage)

Cordessio v. Cordess-Polydor-Grannus (Z.: Willi Ottmann, Saerbeck, A.: Franz-Georg Ottmann, Saerbeck)

Reve v. Rankrado-Aquilino-Purioso (Z. u. A.: Wilhelm Johan Hopman)

Just Blue v. Mr. Blue-Sandro Boy-Carthago (Z.: Team Nijhof, Geesteren/NED, A.: Stefan Holtwiesche, Gescher)

Drei Dressurprämien

Bei den Dressurhengsten gab es drei Prämien, zum einen für Fidelio Royal v. For Romance-Rubin Royal-Wenzel, gezogen und ausgestellt durch Annika Schwaab in Hohenstein. Der Hengst hatte vor wenigen Tagen den 50-Tage-Test in Schlieckau als Sieger verlassen.

Ferner ging eine Prämie an den von Michaela und Franz-Dieter Kaldewei gezogenen und ausgestellten Ehrenpreis-Sohn Ehrensache (Mutter v. Lauries Crusador xx-Damenstolz).

Sowohl prämiert als auch als bester ZfdP Hengst herausgestellt wurde Colany C v. Cadeau Noir-Samenco K-Ilasso (Z. u. A.: Yvonne Cybulla, Boerde-Hakel).

Gekört wurden darüber hinaus die folgenden Hengste:

Midnight Dancer v. Partout-Herzzauber-Nektar (Z. u. A.: Wilfried Blümel, Crimmitschau)

Liegnitz II v. Lahnstein-Lehnbach-Favory AA (Z. u. A.: Ludwig Ebermann, Bernstadt)

Superdry v. Sir Heinrich-Warkant-Arogno (Z.: Hubert Franzen, Marl, A.: Heiner Rohmann, Marl)

Vino Rosso v. Van Vivaldi-Fürst Heinrich-Ramiro’s Son (Z.: ZG Fockenberg, Dorsten, A.: Heinrich Ramsbrock, Menslage)

N.N. v. Destano-Swarovski-Trouble Maker xx (Z.: Georg Looschen-Kemper, Garrel, A.: Albert Sprehe, Cloppenburg)

O’Mally v. Letter of Marque xx-Gribaldi-Opernball (Z.: Axel Eduard Horst, Leverkusen, A.: Beate Horst, Leverkusen).

Die nicht gekörten Hengste finden Sie hier.

