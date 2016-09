„Last Chance“ – DSP-Fohlenauktion mit zweimal 20.000 Euro-Preisspitze

Im Rahmen des Dressur- und Springturniers in Darmstadt auf dem Kranichsteinerhof fand am vergangenen Wochenende auch die DSP-Fohlenauktion statt. Fürstenball und Bon Coeur stellten die Preisspitzen.

„Hervorragend“ sei die letzte Auktion des Deutschen Sportpferdes (DSP) auf dem Kranichsteinerhof verlaufen, berichten die Veranstalter. Insgesamt kamen 32 Dressur- und Springfohlen für 7735 Euro unter den Hammer. Gleich zwei Fohlen brachten den Höchstpreis von 20.000 Euro.

Die Spitzenfohlen

Das eine davon war eine Stute und hieß Powerdoll GE. Abstammung: Fürstenball-Sandro Hit. Das „GE“ im Namen steht für den Züchter, das Gestüt Elstertal. Das hatte sich zuvor auch schon über Platz drei seines Fohlens beim Deutschen Fohlenchampionat in Lienen freuen können. Ein Dressurstall aus dem Hessischen erhielt den Zuschlag für das Dressurtalent.

Das zweite 20.000 Euro-Pferdekind war das Hengstfohlen Bond v. Bon Coeur-Dimaggio (Z.: Dorle Herbig, Gärtringen). Hier hatte ein Schweizer Dressurstall den längsten Atem beim Bieten.

Dressurolympiasieger mit Springfohlen

Das teuerste Springfohlen bleibt ebenfalls in der Region. Mannschaftsolympiasieger Sönke Rothenberger verguckte sich in eine Kannan-Tochter aus einer Asti Spumante-Mutter. Kantate, so ihr Name, stammt aus der bayerischen Erfolgszucht von Ferdinand Sanladerer, der sich über 11.000 Euro für sein Fohlen freuen konnte.

0

0

0 x geteilt