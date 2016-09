MÃ¼nchen-Riem: Quaterhall-Sohn stiehlt der Auktions-Konkurrenz die Schau

München-Riem: Quaterhall-Sohn stiehlt der Auktions-Konkurrenz die Schau

In München-Riem fand heute die zweite Fohlenauktion des Landesverbands Bayerischer Pferdezüchter e.V. statt, bei der besonders die Dressurtalente heiß begehrt waren.

Allen voran ein Hengstfohlen v. Quaterhall-Sungold aus der Zucht von Lisa Schindele, Unterthingau. Der kleine Hengstanwärter wechselte für 12.000 Euro in den Besitz von Joe Albert aus München.

Zweitteuerstes Fohlen war ein Sohn des Diamond Hit aus einer Johnson-Mutter (Z.: Reinhard Rauch, Kirchheim), der für 9500 Euro unter den Hammer kam. 27 Fohlen kamen für durchschnittlich 5179 Euro unter den Hammer. Das Gesamtergebnis finden Sie hier.

Ehe es mit der Auktion losging, wurden „die Macher“ der zwei bayerischen Pferde bei den Olympischen Spiele geehrt: Das war zum einen die ZG Clemens und Ferdinant Helbach, die den für Frankreich piaffierenden After You v. Abanos Ragazzo gezogen haben. Und zum anderen Martin Niedermair aus Aying, der den Shooting Star Lorenzo v. Lord Loxley-Rubin Royal gezogen hat, der in Rio mit dem Spanier Severo Jurado Lopez Fünfter geworden war. Auch Lorenzos Ausbilder Uwe Schwanz wurde geehrt.