Schlieckau: Süddeutscher Vize-Champion schlägt Trakehner Champion beim 50-Tage-Test

In Schlieckau ging heute der letzte von insgesamt vier 50-Tage-Tests zu Ende. Am Ende hatte ein Württemberger die Nase vorn.

Geprüft wurden beim 50-Tage-Test in Schlieckau zukünftige Dressurvererber. Der Beste unter ihnen brachte es auf eine gewichtete Endnote von 8,56: Fidelio Royal v. For Romance-Rubin Royal. Züchter des noch nicht gekörten Hengstes sind der Hubertushof in Hohenstein und Annika Schwaab. Die stellte den Hengst dieses Jahr auch erstmals auf dem Turnier vor. Bei vier Starts wurde er viermal Zweiter, beim Württemberger Landeschampionat in Tübingen und beim Süddeutschen Championat in Nördlingen.

Platz zwei beim 50-Tage-Test an die Trakehner

Die zweitbeste Bewertung von 8,46 insgesamt erzielte der vierjährige Millennium-Sohn Ivanhoe aus der Interesse II v. Hohenstein-Giorgio Armani (Z.: Antinue Hofman, Wijk, Niederlande) im Besitz von Ferdinand und Hubertus Poll. Unter Sascha Böhnke wurde Ivanhoe dieses Jahr überlegener Trakehner Champion in Hannover. Auf demselben Turnier sicherte sich der Hengst auch die Dressurpferdeprüfung der Klasse A. 2015 war er auch zwei Turniere gegangen, bei denen er eine Reitpferdeprüfung gewann und in der anderen Zweiter wurde.

Eigentlich hätte der 2014 in Neumünster gekörte Rappe bereits 2015 seinen 30-Tage-Test machen sollen. Aber Ivanhoe verletzte sich im Verlauf der Prüfung und musste länger pausieren.

Alle Ergebnisse finden Sie unter www.hengstleistungspruefung.de.

