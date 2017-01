Springpferde-Bundeschampion Quin neu über Gestüt Westfalenhof

Der Westfalenhof in Steinhagen bei Bielefeld hat einen weiteren hoch talentierten Neuzugang mit außergewöhnlicher Abstammung im Angebot – diesmal aus dem Springlager.

Springpferdezüchter können sich auf den nun siebenjährigen Bundeschampion des Vorjahres freuen, den Holsteiner Verdi-Corrado-Sohn Quin. Der Schimmel (Corrado lässt grüßen) vereint in seinem Pedigree einige der besten Springpferdevererber der Welt.

Züchterisches

Über Verdi (u.a. Mannschaftswelt- und -europameister mit Maikel van der Vleuten/NED) führt er das Blut des Quidam de Revel. Weiter geht es mit dem unter Franke Sloothaak international erfolgreichen Cor de la Bryère-Sohn Corrado (Vater von z.B. auch Carsten-Otto Nagels Corradina), dann dem Landgraf-Sohn Libertino, hin zum zweiten Ladykiller xx-Stempelhengst Lord und schließlich auch noch Ramiro. Aus dem Mutterstamm des aktuell für Schweden, Dänemark und Oldenburg gekörten Hengstes kommen unter anderem auch Diarado, Corofino I und II, Aljano, Castelan I und II, Coriano und weitere.

Sportliches

Unter dem Sattel war Quin von Anfang an in den Händen von Katrin Eckermann, der Lebensgefährtin des Besitzers Christian Glanemann. Nach seinem Sieg im Bundeschampionat konnte der Schimmel sich bei seinem Debüt in der schweren Klasse direkt an dritter Stelle platzieren.

Bislang stand Quins sportliche Karriere im Mittelpunkt. Die wird er auch weiter verfolgen. Aber den Züchtern steht nun TG-Samen des Holsteiners über das Gestüt Westfalenhof zur Verfügung. Weitere Infos: www.gestuet-westfalenhof.de

0

0

0 x geteilt