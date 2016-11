Verden: G-Blut für 90.000 Euro bei Hannoveraner November-Auktion

Ein Springtalent war heute auf der Hannoveraner November-Auktion in Verden am begehrtesten.

Zu einem Bieterduell zwischen Interessenten aus der Schweiz und aus Großbritannien kam es um den vierjährigen Gabalier v. Gavi-Drosselklang II. Der Fuchs aus der Zucht Heiner und Renate Hormann in Landesbergen kann bereits auf Platzierungen in Springpferdeprüfungen verweisen. Am Ende kostete er 90.000 Euro und fand neue Besitzer aus Appenzell. Allerdings soll er zunächst in Verden weiter trainiert und ausgebildet werden.

Don Diamond stellt Dressurspitze

Teuerstes Dressurtalent wurde der bei Hans-Jürgen Bredemeier in Winsen gezogene Davros v. Don Diamond-Florencio. Der ebenfalls vierjährige Fuchs hat bislang noch keine Turnierplatzierungen. Kunden aus Schleswig-Holstein war er 40.000 Euro wert. Insgesamt wurde für die 96 Reitpferde ein Durchschnittspreis von 14.450 Euro notiert.

„Vertrauen in den Auktionsort Verden“

„Der Jahresabschluss ist sehr zufriedenstellend und motivierend für Käufer und Aussteller. Dabei waren es vor allem die sportlichen Spitzentalente, die dazu beigetragen haben, zahlreiche neue Kunden nach Verden zu locken. Die gelungenen Veranstaltungen der zurückliegenden sechs Wochen mit Elite-Auktion und Hengstmarkt haben auch zum Vertrauen der Züchter in den Auktionsort Verden beigetragen“, sagte Auktionsleiter Jörg-Wilhlem Wegener.

