Verden: Hannoveraner 200.000 Euro-Auktionsspitze nach Luxemburg

Gleich die Kopfnummer 1 avancierte zum Spitzenpferd bei der Hannoveraner Januar Auktion in Verden. Das Dressurtalent wechselte in die Hände von Stammkunden aus Luxemburg.

Es handelt sich um den gerade vierjährigen Darjeeling v. Don Darius-Royal Blend. Züchter des Braunen ist Klaus Kropp in Bremen, Aussteller Filijan Müller in Nienburg. Auktionator Bernd Hickert bescheinigte ihm eine „hannoversche Einstellung“ beim Reiten. Das muss etwas gutes sein, denn der Hammer sauste bei stattlichen 200.000 Euro aufs Pult – ein neuer Rekord für die Januar-Auktion. Die Käufer kommen aus Luxemburg. Darjeeling wird nun in demselben Stall ausgebildet wie auch der 2015er Reitpferde-Bundeschampion Quizmaster. Der war an den Dressurstall Grand Ducal verkauft worden, aus dem unter anderem auch der WM-Silbermedaillengewinner Quel Filou kommt, ebenfalls ein Auktionspferd, allerdings von der P.S.I..

Teuerster Springer

Teuerstes Springpferd wurde mit 33.000 Euro Zuschlagspreis der Stakkato-Enkel Sam XL (1,80 Meter Stockmaß!) v. Stanley-Conteur. Züchter und Aussteller in Peronalunion war hier die H. & W. Wiking GbR. Der Fünfjährige hat bereits erste Turniererfolge verbuchen können und wurde an einen Springstall in Niedersachsen veräußert.

Zufriedene Veranstalter

Insgesamt kosteten 87 Reitpferde im Durchschnitt 18.879 Euro. Auktionsleiter Jörg-Wilhelm Wegener war vollauf zufrieden mit dem Ergebnis: „Die Verdener Auktionen haben schon zu Jahresbeginn volle Fahrt aufgenommen.“ Auch lobte er die Vielseitigkeit der Kollektion, woraufhin Zuchtleiter Dr. Werner Schade ergänzte: „Das attraktive Angebot ist ein starkes Zeichen für das Vertrauen der Züchter in die Verdener Auktion.“

