Winningmood neu auf der Hengststation Beerbaum

Die Hengststation Beerbaum hat einen weiteren international hoch erfolgreichen Springpferdevererber im Angebot.

Es ist ein ganz besonderes Pferd, dessen (TG-)Samen nun über die Hengststation Beerbaum zu beziehen ist: Winningmood van de Arenberg v. Darco-Cassini. Unter Luciana Diniz sammelte der nun 18-jährige Schimmel nicht nur diverse Siege und Platzierungen auf höchstem Niveau, ihm flogen auch noch stets die Herzen der Zuschauer zu.

Erfolge

In den Sport gebracht wurde Winningmood durch den Belgier Ludo Philippaerts. Gleich bei seinem zweiten internationalen Turnier in Sao Paulo 2008 gewann der Schimmel ein 1,60 Meter-Springen. Es folgten diverse weitere Siege und Platzierungen, bis der Hengst 2009 verkauft und fortan von Luciana Diniz geritten wurde.

Einer der größten Erfolge des Paares war Rang vier beim Weltcup-Finale in Genf 2010. Dreimal vertraten die beiden Portugal bei Europameisterschaften. Hinzu kommen unzählige Siege und Platzierungen in Großen Preisen, z.B. 2015 in Basel, Madrid und Wien und bei vielen weiteren Gelegenheiten.

Abstammung

Winningmoods beeindruckende Eigenleistung kommt nicht von ungefähr. Sein Vater Darco – einst das erfolgreichste Pferd von Ludo Philipppaerts – ist einer der gefragtesten Springpferdevererber der Welt. Die Mutter, N.Unellie, hat 14 Nachkommen im Sport, von denen sieben in der schweren Klasse und bis 1,60 Meter erfolgreich sind.

www.ludger-beerbaum.de