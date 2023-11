Alle müssen Verantwortung übernehmen

Der Fall Helgstrand hat ein Erdbeben in der Pferdewelt ausgelöst. Aber es war eines mit Ankündigung, und Vodskov ist nicht der einzige Ort der Welt, an dem es zu knallen droht. Wo stehen wir in Sachen Social License?

Der organisierte Pferdesport hat ein Problem. Und das Problem ist nicht, dass uns die Social License abhanden zu gehen droht. Das ist nur die Konsequenz des Problems. Dessen Ursache ist das Pferdebusiness selbst. Das Wegschauen, Mitmachen, Schweigen. Rumms, da war sie da, die Dokumentation über den Alltag bei Helgstrand Dressage, gezeigt von einem dänischen TV Sender und mit Strahlkraft bis über den Atlantik. Was haben wir dort gesehen? Wir haben Gewalt gegen Schwächere gesehen, gegen Pferde und Pfleger, physische und psychische Gewalt. Und was sind die überwiegenden Reaktionen von „Insidern“? Achselzucken. Ist doch nichts Neues. Oder gar: „Das sehe ich bei uns im Stall auch täglich.“ Was klar macht: Die mutige und kluge Reporterin Rebekka Klubien hat hier nichts enthüllt, sie hat Beweise für etwas dokumentiert, das nicht nur bei Helgstrand gelebter Alltag ist und von dem viele wussten, wie es läuft.

Ist Helgstrand also ein einzelnes schwarzes Schaf? Natürlich nicht. Ich persönlich erinnere mich an ein deutsches Paar aus einem bekannten Handelsstall in der Vorbereitung auf eine Nachwuchspferde-Grand Prix-Prüfung. Die Szene: Ein sichtlich überfordertes Pferd, das einfach nicht wusste, was von ihm erwartet wird, eine ebenso starke wie skrupellose Reiterin samt Trainer, die vorne zog, unten stach und hinten draufhaute. Das Pferd mit blanker Panik im Blick. Was hat der Steward gemacht? Nichts. Vielleicht weil sie eine Vertreterin des gastgebenden Vereins war? Ich war geschockt. Aber warum eigentlich? Ein anderes Pferd aus diesem Stall ging Wochenende für Wochenende zum Amusement seiner Reiterin und Besitzerin mehr oder weniger erfolgreich Grand Prix-Prüfungen mit Ergebnissen knapp unter 70 Prozent, meist fehlerlos. Und immer mit einem Gesichtsausdruck, der klarmachte: Dieses Pferd hat sich aufgegeben. Jeglicher eigener Wille, jegliches Leben wurde ihm genommen. Aber es piaffierte, wo es sollte, es machte fliegende Wechsel, wenn es sollte und es tat einen tiefen Seufzer, wenn es das letzte Mal auf der Mittellinie angehalten wurde. Vorbei. Zumindest für heute. Armes Pferdeleben.

Die Richter sind schuld?

Es wäre zu einfach zu sagen, die Richter haben es in der Hand. Denn was haben sie bei oben genanntem Beispiel gesehen? Das war kein in dem Moment gequältes Pferd, sondern eines, das brav, aber glanzlos seinen Job gemacht hat, durchschnittliches Ergebnis der Einzelnoten: knapp unter „ziemlich gut“. Was die Ausführung der Lektionen angeht, kann man den Richtern nicht widersprechen. Wäre „Happy Horse“ eine eigene Note gewesen, hätte die allerdings anders aussehen müssen. Aber dieses Kriterium gibt es nicht. National gibt es immerhin noch die Fußnoten, wo man auf die Harmonie zwischen Reiter und Pferd eingehen konnte, international wurden die abgeschafft.

„Warum gibt es keine Note fürs Pferdewohl?“ lautete denn auch eine der Fragen, die wir über Social Media für unser Special zum Thema Richten in der Ausgabe 12/23 erhalten haben (das Heft kann man hier versandkostenfrei erwerben). Die Antwort der Richterin, mit der wir gesprochen haben, lautete sinngemäß, dass es die Aufgabe der Richter ist, die Erfüllung der Kriterien der Skala der Ausbildung zu bewerten und dass damit jede Wertnote zum Teil auch eine Bewertung des Tierwohls ist. Nachvollziehbar. Aber die Realität sieht anders aus.

Nicht nur, aber gerade Dressurpferden kann man seinen Willen aufzwingen, wenn man als Reiter geschickt genug ist und über das entsprechende Instrumentarium verfügt. In Zeiten der Hexenverbrennung wurden mittels Folterinstrumenten ja schließlich auch Geständnisse erpresst, die nichts als blanke Lügen waren. Der Schmerz muss nur groß genug sein. Sporen, Gerte, ja selbst Schlaufzügel (und ja, ich weiß, da wird es jetzt viel Gegenwind geben!) können Hilfsmittel sein, die dem Pferd leichter verständlich machen, was der Reiter von ihm möchte. Aber nicht erst seit der Helgstrand Dokumentation wissen, wir, dass der Missbrauch ebenso naheliegt wie der Gebrauch. Das gleiche gilt für die Kandare. In Händen von Könnern sind all diese Hilfsmittel eine Verfeinerung der Kommunikation. Was die Öffentlichkeit in der Regel wahrnimmt, ist genau das Gegenteil. Und hier kommen sehr wohl die Richter ins Spiel. Wie geritten wird, liegt nicht allein in der Verantwortung der Ausbilder und Reiter, sondern auch in der Hand derjenigen, die das Gesehene beurteilen. Wenn ein verspanntes Pferd in absoluter Aufrichtung mit durchfallender Kandare Grand Prix-Prüfungen gewinnt, was ist dann die Message?

Institutionalisierte Gewalt

Soll man die Hilfsmittel nun verbieten? Wäre nicht nötig, wenn verantwortungsvoll mit ihnen umgegangen würde. Das führt uns zurück nach Dänemark. Prof. Kathrin Kienapfel sagte, Bilder wie die aus dem TV Beitrag kenne sie vereinzelt, aber nicht in der Häufung. Wie ist das zu erklären? Was wir dort gesehen haben, ist eine Form der Kultur. Wenn Quälen zum institutionalisierten Alltag gehört, dann findet niemand etwas dabei. Wenn es nicht unterbunden, sondern ignoriert und eventuell sogar gefördert wird, bleibt für die Pferde nur ein Ausweg: Entweder sie ertragen alles oder aber sie drehen durch. Alles hat man im Sport schon erlebt, auch aber nicht nur bei den Pferden des Stalls Helgstrand.

Aber zum Glück gibt es auch andere Beispiele. Pferde, die Freude ausstrahlen, die nicht machen, sondern mitmachen. Gäbe es diese Beispiele nicht, müsste man den Sport wirklich abschaffen. Doch es gibt sie.

Wie kann es nun gelingen, sich der schwarzen Schafe, die es ja nicht nur in der Dressur gibt, zu entledigen? Hier sind alle gefragt, die mit der Pferdebranche zu tun haben. Die ewige Social Media Litanei, es gehe nur ums Geld, man kann sie nicht wegdiskutieren. Pferde sind auch eine Ware, von der viele Beteiligte profitieren – Ausbilder, Reiter, Händler, Besitzer, Veranstalter, Funktionäre, von den indirekt vom Pferd lebenden Gewerken wie Tierärzten, Hufschmieden, Sattlern usw. ganz zu schweigen. (Die Züchter lasse ich hier bewusst außen vor, denn sie sind in der Regel diejenigen, die am wenigsten vom Kuchen abbekommen, aber das ist ein eigenes Thema.) Es ist ein großes Rad, das da rund um ein besonderes Tier gedreht wird. Wie sagte der große Hans-Heinrich Isenbart? „Und vergesst mir die Pferde nicht!“ Fakt ist, im Stall Helgstrand hat man die Pferde vergessen. Und ganz sicher nicht nur dort.

Es muss ein Umdenken her!

Eigentlich ist die Linie klar vorgegeben: Alles Tun mit dem Pferd hat sich an den Bedürfnissen des Tieres zu orientieren. Es wäre Aufgabe der Verbände, sofort, konsequent und vor allem so zu handeln, dass es weh tut, wenn die Linie der Pferde verlassen wird. Stand jetzt sind sie diejenigen, die es in der Hand haben, die schwarzen Schafe auszusortieren, bevor sie die ganze Herde in Verruf bringen. Sie sind diejenigen, die die Leitlinien nicht nur stecken, sondern auch deren Durchsetzung verantworten. Zumindest in ihrem Einflussbereich. Und da stoßen wir an das Problem, das jeder Sportverband hat: Sein Einfluss ist begrenzt aufs Spielfeld. Schon hier wird nicht konsequent und schnell genug gehandelt, sondern erst, wenn es gar nicht mehr anders geht. Jüngstes Beispiel ist der dänische Verband, der Andreas Helgstrand trotz der bereits bekannten Vorwürfe der Verbotenen Medikation im Rahmen der Dänischen Meisterschaften für die EM in Riesenbeck nominiert hat. Erst nach der EM- wurde ihm seine DM-Bronzemedaille aberkannt.

Nun könnte man fordern, die Schiedsgerichte der Verbände aufzulösen und Doping- wie Tierschutzfälle ordentlichen Gerichten zu übertragen – letzteres passiert ja auch schon, wenn Fälle im privaten Umfeld zur Anzeige gelangen. Doch das wäre wenig praktikabel. Zu langsam mahlen die Mühlen der ordentlichen Gerichte.

Was bleibt also? Die Eigenverantwortung der Akteure. Und zwar aller. Erst neulich wurde von Athletenseite wieder der Vorwurf laut, Schuld an der Social License-Debatte seien die Medien. Wie war das mit dem Kopf des Überbringers der schlechten Botschaft (ohne den sich in den letzten Jahren in Sachen Pferdewohl wahrscheinlich beträchtlich weniger getan hätte)? Ist jetzt TV2 schuld daran, dass der Reitsport wieder negativ in den Schlagzeilen steht? Lächerlich! So kann nur jemand argumentieren, der den Status Quo gutheißt und um den Preis des Pferdewohls halten will. Solange hier kein Umdenken stattfindet, hat der Reitsport keine Chance.