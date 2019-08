Blog 1 aus Luhmühlen über Olympia-Hoffnungen, ungebetenen Besuch und Eindrücke vom Gelände

Gabriele Pochhammer ist im Gelände der Vielseitigkeits-EM von Luhmühlen auf verborgene Schätze gestoßen. Weniger verborgen waren – leider! – die Schätze, die man bei Olympiareiterin Dr. Annette Wyrwoll auf dem Campingplatz fand.

Das war ja schon mal ein guter Anfang. Nach zwei Pferden rangieren die Deutschen an zweiter Stelle bei der Europameisterschaft Vielseitigkeit in Lühmühlen und die starken Paar, Michi Jung mit Chipmunk und Ingrid Klimke mit Hale Bob kommen ja noch. Das Wetter hat sich eingependelt, von glühender Hitze gestern nachmittag, Sturzregen heute morgen zu nettem Spätsommerwetter mit Wölkchen und Brise.

Luhmühlen ist in diesen Tagen der Szene-Treff der Buschwelt. Nicht nur Europäer tummeln sich in der Heide, Ich traf auch Andrew Nicholson, den ja die Schweizer als Trainer den Deutschen vor der Nase weggeschnappt haben. Sie versuchen hier noch, sich mit Hilfe des Neuseeländers für Tokio zu qualifizieren. Zwei Plätze werden hier vergeben.

Auch Australier Andrew Hoy (6O), vor zwei Wochen noch in Tokio beim Test Event unterwegs, schaut sich in der Heide um, er ist bester Dinge, freut sich über die Geburt seines Sohnes, der auf die geradezu royalen Namen Oscar Louis Frederic getauft werden soll. Wird ja auch nicht jeder im letzten Lebensdrittel nochmal Vater.

Nicht zu gut drauf ist Dr. Annette Wyrwoll. Während sie zum Duschen war, wurde aus ihrem Wohnmobil ihre Handtasche gestohlen. Die Tasche wurde wenig später auf dem Gelände gefunden mitsamt Ausweisen und Karten, aber die 700 Euro Bargeld waren futsch. Auch in andere Wohnmobile wurde eingebrochen. „Ich übernachte seit 40 Jahren hier auf dem Campingplatz in Luhmühlen“, sagte Annette. „Nie ist was passiert.“

Übrigens hatte sie einen Hund dabei, aber der gab keinen Mucks von sich. Mit dem würde ich mal ein ernstes Wörtchen reden.

Erste Eindrücke aus dem Gelände

Heute über Mittag fuhr uns – eine kleine Journalistentruppe – der britische Parcourschef Mike Etherington-Smith zu den Hotspots der Geländestrecke. Es geht genau andersherum als beim Fünfsterne-Event im Juni.

Alles sieht sehr schmuck aus, aber bei näherer Betrachtung sind doch knifflige Aufgaben zu lösen, vor allem an den drei Wasserstellen. Viele Hecken, die oben nachgeben. „Forgiving“, sagen die Briten, Fehler werden nicht so gnadenlos geahndet wie bei festen Balken.

Wer heute verantwortlich einen Geländekurs gestaltet, steht unter Beobachtung. „Sicherheit und das Wohlergehen der Pferde hat erste Priorität“, sagte Mike, Aufbauer zweier Olympischer Spiele, 2000 in Sydney und 2008 in Hongkong. „Es muss immer noch Spielraum sein, falls Reiter Fehler machen.“

Sechs Hindernisse sind mit dem Sicherheitssystem MIM ausgestattet, auch ein Tisch. Bei diesem System löst sich bei hartem Aufprall die Befestigung des Hindernisses, dadurch soll ein Sturz verhindert werden. Wenn es nach Mike ginge, hätte jedes Hindernis, bei dem das technisch möglich ist, das MIM-System. Er ist Mitglied der „Risk Managing Steering Group“, die sich damit beschäftigt, wie man Unfälle in der Vielseitigkeit verhindern kann.

Dazu gehört außer einem pferdegerechten Aufbau auch die Einschätzung der Kompetenz eines Reiters. Da ist der selbst ja oft die schlechteste Adresse. Konkret heiß das, dass Reiter, die häufiger stürzen oder Unzulänglichkeiten erkennen lassen, erst mal wieder heruntergestuft werden.

Neben den drei Wasserstellen ist auch die Wellenbahn wieder reaktiviert worden. Als letztes Element steht dort ein Tiefsprung über eine Mauer hinweg. Einst von Wolfgang Feld für die WM 1982 konstruiert, hat Felds Nachfolger sie einfach vergraben. Jetzt ließ Mike sie wieder ausbuddeln – ein echter Hingucker.

Interessant auch immer wieder das Coffin, ein schmaler trockener Graben mit Hindernis davor und dahinter, mit dem sich merkwürdigerweise viele Pferde schwer tun, dabei könnten sie über den Graben traben.

Das Coffin darf in England nicht mehr so heißen, sondern wird jetzt einfach „Loch“ (Hole) genannt. Coffin heißt ja zu deutsch „Sarg“ und irgendwie war das nicht mehr pc, also political correct. In Deutschland ist es egal, da kennen die wenigsten die makabere Bedeutung des Wortes „Coffin“.

Trainerfragen

Die Deutschen, die ja mit zwölf Leuten eine starke Truppe bilden, werden gleich von drei Trainern betreut. Außer Bundestrainer Hans Melzer gehen auch der Aachen-Parcourschef Rüdiger Schwarz und Peter Thomsen mit den Reitern den Kurs ab. Der Name von Peter Thomsen fällt immer öfter, wenn von der Nachfolger-Suche für Hans Melzer die Rede ist, der ja bekanntlich nach Tokio aufhören will. Und dass der 58-Jährige vielfache Championatsreiter Thomsen junge Leute motivieren kann, sieht man ja an seiner eigenen Tochter Kaya, eine der besten deutschen Nachwuchsreiterinnen im Busch.

Als Trainerin der Holländer versucht Bettina Hoy, ihr Team noch für Tokio zu qualifizieren, wie sieben andere auch. Persönlich muss sie gerade den Verlust ihres Vaters verschmerzen, der vor einigen Wochen im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Wer lange genug in der Szene unterwegs ist, weiß wie sehr Eduard Overesch seine Tochter im Sport begleitet hat, als Ausbilder und als Pferdebeschaffer. Sie weiß, dass sie ohne ihn womöglich niemals diese außergewöhnliche Karriere hätte einschlagen können.

Gabriele Pochhammer Herausgeberin Wenn sie nicht gerade schreibt, steht sie im Stall oder sitzt im Sattel, meist eines selbstgezogenen Pferdes. Wie sich dessen Urgroßmutter unter dem Sattel anfühlte, weiß sie ganz genau. Freud und Leid des Reiters/ Züchters sind ihr gut bekannt. Den großen Sport beobachtet sie als Berichterstatterin, acht Olympische Spiele einge- schlossen. Bei den neunten, in Rio 2016, war ihr bestes Zuchtprodukt dabei: der zweimalige Badminton-Vierte Leonidas II v. Landos unter Mark Todd. Mit dem neuseeländischen Team verpassten die beiden knapp eine Medaille.