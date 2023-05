Fazit zu Badminton 2023: Versuch und Irrtum, ein offenbar Unbelehrbarer und mehr

Badminton 2023 ist Geschichte. Gabriele Pochhammer blickt zurück auf das Wochenende.

Wie immer bei großen Events muss man am Ende sehen, dass man schnell wegkommt, damit man nicht versehentlich im Müll landet, wenn das große Aufräumen beginnt. Kaum hatte die Kaffeemaschine endgültig ihren Geist aufgegeben, kaum hatte der letzte trockene Keks einen Abnehmer gefunden, was den matschigen Sandwiches nicht gelang, war im Pressezelt von Badminton das große Tischerücken und Fernseher-Abbauen angesagt. Nun sind wir ja auch nicht wegen des Essens nach England gekommen, das wie immer zu süß, zu salzig, zu fettig und meist alles zusammen war, und nicht frei von Überraschungen, wie Hühnchenfleisch aus Pflanzen. (Habe ich aber nicht probiert).

Es schüttete am Montag, dem Tag des Abschlussspringens, seit dem frühen Morgen wie aus Eimern. Knöcheltief und gut gelaunt wateten die Zuschauer dicht an dicht durch den Matsch. Wer Glück hatte, erwischte ein Seil oder ein Absperrungsgitter zum Anklammern, was die Chance erhöhte, nicht im Dreck zu landen. Wer keine Gummistiefel anhatte, war selbst schuld.

Alle Hunde trugen Regendecken, kariert, gepunktet oder mit Leo-Print. Mehr als 30 mir bekannte Rassen habe ich gezählt, plus ungezählte Produkte illegaler caniner Liebesbeziehungen. Gefühlt kamen auf jeden menschlichen Besucher zwei Hunde.

Unter den Zuschauern vom Kontinent war auch eine FN-Reisegruppe. Als der Bus den kleinen Ort Tetbury passierte, wurde er von der Polizei angehalten. Eine Kolonne von drei Limousinen musste vorbeigelassen werden. Und wer saß in der ersten? Kein anderer als King Charles III. auf dem Weg zu seinem Landsitz Highgrove. Kann man ja verstehen, dass er mal im heimischen Drawing Room die Beine hochlegen wollte, bevor der royale Alltag wieder über ihn hereinbricht. Die Aufregung im Bus soll enorm gewesen sein.

Erbarmen kannte der Wettergott auch nicht bei der Siegerehrung. Während die Reiter immerhin noch ihre Helme aufhatten, stand der arme Duke of Beaufort, der Hausherr von Badminton, eine silberhaariger Hüne von geschätzt zwei Metern, kerzengerade und barhäuptig auf dem Rasen, bis auch der letzte Handschlag getätigt war. Das nenne ich Contenance. Dann ließ sich His Grace noch im Pressezelt auf ein Glas Champagner mit den drei Podiumsreitern Rosalind Canter, Oliver Townend und Austin O’Connor blicken, bevor er in Richtung Badminton House entschwand. House – eine grandiose Untertreibung. Kontinentale Herzöge würden sowas Schloss nennen. Ich nehme an, der Butler hatte das heiße Badewasser schon eingelassen. Da kommt Neid auf!

Sportliches Fazit

Zurück zum Sport. Was war das für ein Badminton? Wie so oft eines mit mehreren Gesichtern. Da gab es die tollen Ritte, die das Herz höher schlagen ließen. Man hat ja immer seine Lieblinge, die nicht unbedingt auf dem Podium sein müssen. Für mich war es eindeutig die Grafenstolz-Tochter Grafennacht von William Fox-Pitt. Bis auf einen kleinen Angstmoment am Eulenloch zog sie mit gespitzten Ohren ihre Runde in federleichtem Galopp ohne jegliche Ermüdungserscheinungen, perfekt unterstützt von ihrem routinierten Reiter. Ein herrliches Pferdchen, wobei ja alle Pferde unter dem 54jährigen Sitzriesen winzig zu sein scheinen, so wie alle Pferde unter Ros Canter enorm groß aussehen.

Eigentlich wollte Fox-Pitt nicht reiten, wegen Wetter und Boden, aber dann hat sein Sohn zu ihm gesagt: „Jetzt biste schon mal hier, da kannste auch reiten. Was willste sonst den ganzen Tag machen?“ Platz 14 war in diesem Jahr eine schöne Ausbeute der Fünf-Sterne-Premiere. Drei Abwürfe, es waren auch schon mal mehr, trübten das Bild der Stute dann doch ein wenig.,

Der Trakehner Grafenstolz, einst von Michi Jung international durch den Busch gesteuert, ist der Hengst der Stunde. Allerdings hat keiner seiner fünf Nachkommen, die in Badminton an den Start gingen, darunter der Sieger Graffalo, ein Trakehner Papier und da fragt man sich doch, warum das so ist. Dass er in England aufgestellt ist, kann nicht der einzige Grund sein, Samen wird ja heutzutage auch über den Kanal geschickt, trotz Brexit.

Schade war es für Anna-Katharina Vogel, dass ihr Abenteuer-Urlaub ein frühes Ende an Sprung 16 nahm. Pfeilschnell war sie aus der Startbox geschossen, vielleicht in diesem Jahr nicht ganz die richtige Taktik, und wenn man nicht passend zu den Sprüngen kam, mussten die Pferde kräftezehrende Extra-Anstrengungen unternehmen, um rüber zu kommen. Schon vor dem Sturz an dem sehr breiten „Hundezwinger“ hatte es ein paarmal gehakt. Aber Routine bekommt man ja nicht, wenn man es nicht mal versucht. Und, wie sie mir sagte, gehe es Quintana gut, ihr auch. Und das ist ja erstmal das Wichtigste.

Dann muss man noch ein Wort über Oliver Townend verlieren, dem sein zweiter Platz gegönnt sei, – aber was er sich mit seinem ersten Pferd Swallow Springs geleistet hat, geht gar nicht. Das Pferd war so müde, dass es selbst den Zuschauern auffiel, die „Stop him“ („Haltet ihn an“) riefen. Als der Steward schließlich der Sache ein Ende machte, war Ohrenzeugen zufolge die Reaktion des Reiters eher ungnädig. Der Steward machte keine offizielle Meldung, sodass zu der Gelben Karte, die Townend zu Jahresbeginn bekam, keine weitere hinzukam. Solche Vorfälle schaden dem Ansehen des Sports. “Wie soll man jungen Leuten beibringen, dass sowas überhaupt nicht geht, wenn es gar keine Folgen hat?“ sagte ein Insider zu mir.

Auf dem Abreiteplatz traf ich Mark Todd, der zweifache Olympia- und mehrfache Badminton-Sieger hat ja die Fakultät gewechselt, trainiert jetzt Rennpferde und hat gerade letzte Woche wieder einen Sieg eingefahren. Er war bestens drauf und freute sich, wieder in die Szene einzutauchen. Aber das Kapitel Eventing ist für ihn abgeschlossen, alles hat halt seine Zeit. Vor allem das Dressurreiten vermisst er gar nicht. Aber Horsemen von seiner Sorte werden wir immer vermissen.