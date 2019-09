Gabriele Pochhammer über das Imageproblem des Pferdesports

Der Pferdesport kämpft um sein Ansehen in der Öffentlichkeit. Das liegt nicht nur vernunft-resistenten sogenannten Tierschützern, das liegt auch an den Reitern selbst und manchmal auch am Dachverband, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

„Man sollte den Idioten nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken“, sagte der niederländischen Springreiter Marc Houtzager über die halbnackten Flitzer, die während seines Rittes bei der Springreiter-EM in Rotterdam plötzlich über den Platz liefen. Bemerkenswert cool brachte er seinen Parcours zu Ende, die Störer waren schnell eingefangen und abgeführt und später, es wie in sozialen Medien heißt, nach einem Bußgeld wieder freigelassen.

„Turniere sind Missbrauch“, stand auf einem Plakat. „Stoppt die Versklavung der Pferde“ hatte sich eine leichtbekleidete Protestlerin auf den Rücken geschrieben. Man kann sie ignorieren und als Spinner abtun, mit Potenzial zu gefährlichen Aktionen.

Nur ein paar Spinner?

Aber man kann auch darüber nachdenken, warum eine wachsende Zahl von Menschen aus einer bestimmten Ecke, ich nenne sie mal sogenannte Tierschützer, den Pferdesport aufs Korn genommen hat, nicht nur in Deutschland. Zum Teil gerieren sie sich als Veganer, die nichts zu sich nehmen, was von Tieren stammt. Die sind bei Pferdesportlern an der falschen Adresse, wir reiten unsere Pferde, aber wir essen sie nicht. Und Pferde fressen bekanntlich lieber Heu und Hafer als Rindersteak und Eisbein.

Radikale „Tierrechtler“, deren militanteste Vertreter sich in der Organisation PETA zusammengeschlossen haben, lehnen es ab, Tiere zu irgendetwas zu „benutzen“: sie zu reiten, vor eine Kutsche zu spannen oder auch nur sich von ihnen unterhalten zu lassen. Letzteres tun natürlich viele Menschen, nicht nur die Reiter selbst, die Freude und Erfüllung in der Beschäftigung mit dem schönsten, edelsten und meist sanftmütigsten aller Wesen finden, sondern auch diejenigen, die den Sportlern gerne dabei zuschauen. Das werden leider immer weniger.

Von einigen Top-Events wie Aachen oder dem Hamburger Derby abgesehen, klagen die meisten Veranstalter über Zuschauerrückgang. In Rotterdam blieben selbst bei den großen Entscheidungen ganze Zuschauerreihen leer, und das in den Niederlanden, einem der großen europäischen Pferdesportländer.

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten haben in den letzten Jahren kontinuierlich die Übertragungszeiten runtergefahren, auch weil die Einschaltquoten sanken. Die Freaks können sich über Clip My Horse freuen, wo nahezu alles übertragen wird, was den Pferdemenschen interessiert.

Schlechte Nachricht ist keine gute Nachricht

Aber die breite Öffentlichkeit erfährt über Pferdsport vor allem etwas, wenn gedopt, gebarrt, blutig gestochen, sexuell missbraucht oder sonst irgendetwas Fürchterliches angestellt wird. Man kann das damit abtun, das für die Medien, beziehungsweise ihre Kunden, Leser, Hörer, Zuschauer, die schlechte Nachricht eine gute ist.

Man kann sich aber auch fragen, was der Sport selbst dazu beiträgt, um sein Image zu ruinieren. Denn es sind nicht die bösen Medien, die berichten, es sind diejenigen, die ihnen den Stoff für ihre Skandalgeschichten liefern.

Die „Blutaffäre“ der britischen Olympiasiegerin Charlotte Dujardin bei der EM Rotterdam – blutiger Sporen, offene Wunde an der Seite ihres Pferdes – erregte mehr Aufsehen, als wenn es einem Nobody passiert wäre. Die Stars sollen wissen, dass ihnen nicht nur zugejubelt wird, sondern dass sie auch kritischer beobachtet werden.

Das Wort „Blut“ zu vermeiden und durch die harmloser klingende Bezeichnung „Sporenverletzung“ zu ersetzen, wie in englischen Medien diskutiert, ist lächerlich. Dazu muss man die Menschen schon für sehr blöd halten.

Die Antwort ist viel einfacher: alles unterlassen, was den Sport an den Pranger stellt. Sporen nehmen, die nicht verletzen, nicht so heftig mit der Peitsche zuschlagen, dass Striemen auf dem Fell bleiben und so viel Anstand zu besitzen, keine verbotenen Aktionen zu fahren, wenn keiner zuguckt. Kann doch eigentlich nicht so schwer sein.

Glaubwürdigkeit?

Auch ein Verband, der sich hinter juristischen Formeln versteckt, um einen verurteilten Sexualstraftäter ins deutsche Championatsaufgebot zu hieven, wie bei einer EM dieses Jahr geschehen (Siehe SG 10/19), verabschiedet sich von seiner Glaubwürdigkeit. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), die ja immer wieder beteuert, konsequent gegen Sexualstraftäter vorzugehen, verstößt gegen ihre eigenen Maximen: Ein Reiter kann auch bei entsprechenden Leistungen aus dem Kader ausgeschlossen werden, „wenn er gegen das Ansehen des Pferdesports verstößt“. Sexueller Missbrauch reicht da offensichtlich nicht.

Natürlich muss ein Straftäter, wenn die Strafe abgesessen ist, wieder am „gesellschaftlichen Leben“, teilnehmen dürfen. Aber muss es für einen Vorbestraften gleich ein repräsentativer Auftritt in deutschen Farben bei einem Championat sein? Am gesellschaftlichen Leben kann man auch anders teilnehmen, wie wär’s mit ehrenamtlicher Sozialarbeit?

Klare Aufgabe

Auf dem Spiel steht die gesellschaftliche Akzeptanz des Pferdesports. Daran hängt nicht nur das Überleben des Sports und damit verbunden der Pferdezucht, daran hängen auch schlappe 3,2 Millionen Euro, die jährlich aus Steuerkassen in die Verbandszentrale nach Warendorf fließen, bemessen an der Zahl der Medaillen. Dieses Geld muss sich der Sport immer wieder neu verdienen, indem er zeigt, wie man mit Pferden umgeht, und zwar so gut und unangreifbar, dass über die Flitzer von Rotterdam nur noch gelacht wird.

Gabriele Pochhammer Herausgeberin Wenn sie nicht gerade schreibt, steht sie im Stall oder sitzt im Sattel, meist eines selbstgezogenen Pferdes. Wie sich dessen Urgroßmutter unter dem Sattel anfühlte, weiß sie ganz genau. Freud und Leid des Reiters/ Züchters sind ihr gut bekannt. Den großen Sport beobachtet sie als Berichterstatterin, acht Olympische Spiele einge- schlossen. Bei den neunten, in Rio 2016, war ihr bestes Zuchtprodukt dabei: der zweimalige Badminton-Vierte Leonidas II v. Landos unter Mark Todd. Mit dem neuseeländischen Team verpassten die beiden knapp eine Medaille.