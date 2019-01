In Holstein brennt die Hütte nach Provisions-Affäre

Nichts ist momentan in Holsteiner Verband mehr so wie es mal war. Nachdem bekannt wurden, dass Vorsitzender Thies Beuck und Vorstandsmitglied Timm Peters ihrem Kollegen Christian Dietz Provisionen für an seine Kunden verkauften Pferde genehmigt hatten, kam es zum Eklat. Der Vorstand sah sich genötigt, genötigt geschlossen zurückzutreten. Prominente Züchter drohten mit Austritt aus dem Verband. Anschuldigungen und generelle Missstimmung nehmen täglich zu. St.GEORG Herausgeberin Gabriele Pochhammer fasst den Unmut zusammen – und hat neue Stimmen aus dem Land zwischen den Meeren eingefangen.

Kungeleien um Provisionen, offenkundige Unwahrheiten und ungute Interessenkollisionen bis hin in den (ehrenamtlichen) Vorstand sind das Szenario des Holsteiner Verbandes , das sich kaum mehr als vorübergehende Krise schönreden lässt. Alles vor dem Hintergrund von im Vergleich zu anderen Auktionsplätzen mageren Verkaufserlösen und zunehmenden Klagen aus der Züchterschaft ob einer nicht funktionierenden Vermarktung.

Die Fakten, die letztlich zum Rücktritt des gesamten Vorstandes und Neuwahlen Ende Februar führten, wurden auf St.GEORG online bereits geschildert, hier nochmal zusammengefasst: Vorstandsmitglied Christian Dietz, zugleich geschäftlich für das Verbandsmarketing zuständig, hatte für angebliche Neukunden eine Provision für Auktionsverkäufe im Verkaufswert von ca. 200.000 Euro angemeldet (zu zahlen vom Aussteller bzw. Züchter, zusätzlich zur üblichen Auktionsprovision für den Verband), die ihm vom Präsidenten Thies Beuck und das Vorstandsmitglied Timm Peters genehmigt wurden. Ein Fehler, sagt Beuck heute, der sich bei der Körbezirksversammlung Rendsburg-Eckernförde dafür öffentlich entschuldigte. In den Bereich des Illegalen reicht der Vorwurf, Dietz habe sich die Provision mit Auktionator Dr. Günther Friemel teilen wollen, belegt durch ein eidesstattliche Versicherung eines der renommiertesten Züchters im Lande, Reimer Hennings. Ein Auktionator muss streng neutral bleiben, das schließt Extra-Provisionen wohl aus, schließlich entscheidet er, in welcher Sekunde der Hammer fällt. Friemel und Dietz bestreiten das, der Verband äußert sich dazu im Moment nicht.

Das Fass zum Überlaufen brachte die in den Augen vieler Mitglieder ungerechtfertigte fristlose Kündigung von Vermarktungsleiter Ove Asmussen, der die Vorgänge publik gemacht hatte. Man hat, wie so oft den Überbringer der schlechten Nachricht geopfert, wie schon im antiken Athen. Nicht gerade eine Ermutigung für „Whistleblower“, Missstände aufzudecken, aber der Auslöser für sehr heftige Reaktionen innerhalb der Züchterschaft.

Bei der turbulenten Körbezirksversammlung Pinneberg in Haselau (hier hat einst der legendäre Contender gestanden) entzogen bei einem Misstrauensvotum von 71 Mitgliedern eine deutliche Mehrheit, 42, also 59,19 Prozent, dem Vorstand das Vertrauen. Einen Tag später kam die Ankündigung des Rücktritts.

Sören von Rönne, Olympiareiter und seit vielen Jahren erfolgreicher Holsteiner Züchter, meldete seine Stuten ab. Zuchtleiter Dr. Thomas Nissen, so etwas wie der Chefdiplomat im Verband, von unangefochtener persönlicher Integrität und durch seine Dienststelle in Kiel in gesunder Distanz zum Elmshorner Klüngel, legte die Post erstmal beiseite und versuchte zu vermitteln. Mit Erfolg. „Ich werde weiter in Holstein mitarbeiten“, sagt Sören von Rönne. Und:

Der Holsteiner Verband ist meine Heimat, zu den Oldenburgern wäre ich nur gegangen, um ein Papier zu bekommen.

Für ein Vorstandsamt stehe er aber nicht zur Verfügung, sagte von Rönne mir am Telefon und fügte in schöner Selbsterkenntnis hinzu: „Ich kenne mich, ich will auch immer mit dem Kopf durch die Wand.“ Er sei kein Teamplayer, sondern ein Einzelkämpfer. Er sieht sich eher als Berater.

THOMAS VOSS im Vorstand?

Namen für ein Vorstandsamt fallen ihm ein, etwa der von Thomas Voss, Springreiter, Züchter und dezidiert in der Formulierung seiner Ziele. Voss ist ein Befürworter einer neuen Verbandsstruktur, in der es keine Delegierten gibt, die von den Mitgliedern gewählt werden, sondern eine Mitgliederversammlung, zu der jeder Züchter Zugang hat. „Das Delegiertensystem stammt aus dem vorigen Jahrhundert, als die Telefone noch Wählscheiben hatten“, sagt Sören von Rönne. Im Zeitalter des Internets könnten alle Aktivitäten den Züchtern (in einem eigenen geschlossenen Bereich) sofort mitgeteilt und ihnen die Möglichkeit zur Reaktion gegeben werden. Das muss die Verbandsführung natürlich wollen. Zur Zeit ist die Homepage des Verbandes so unübersichtlich, dass auch gewiefte Internetfreaks sich erst mühsam zu den gewünschten Infos durchklicken müssen. Das sollte sich schnell abstellen lassen, andere kriegen das ja auch hin.

Die Suche nach Köpfen, die für einen Neuanfang stehen, der übrigens mit einem Verhaltenskodex („Good Governance“) eingeläutet werden soll, läuft derweil auf Hochtouren. Beucks Vorgänger Jan Lüneburg erklärte mir gegenüber, er stehe nicht zur Verfügung, höchstens für eine Interimszeit. Er war der erste, der gleich nach Bekanntwerden der Provisionsaffäre von seinem Amt im Vorstand (den Posten als Präsident hatte er bis Dezember 2015 bekleidet) zurücktrat.

ES BRODELT IN HOLSTEIN, NICHT NUR WEGEN DER PROVISIONS-AFFÄRE

Am Ende sind die jüngsten Vorfälle nur die Spitze des Eisbergs, bringen eine tiefe Unzufriedenheit der Holsteiner Züchter mit ihrem Verband zum Ausdruck, vor allem mit der Vermarktung, die sich zunehmend schwieriger gestaltet. Das hat was mit der geografischen Lage im Land zwischen den Meeren zu tun. Der Handel mit Spitzenpferden spielte sich längst woanders ab, in Holland, Belgien und den angrenzenden Regionen. Aber so weit weg ist der Flughafen Hamburg auch nicht, wer will, kann angeflogen kommen, wenn er sicher ist, Spitzenpferde zu sehen. Diese Gewissheit ist vielen Kunden offenbar abhanden gekommen. Die Marke Holsteiner hat ihre Exklusivität verloren, seitdem andere Zuchtverbände mit Hilfe der Holsteiner Gene Weltklassepferde züchten und das Mutterland der Springpferdezucht in der Weltzuchtrangrangliste auf Platz acht zurückgedrängt haben. Bedeckungszahlen und damit Fohlengeburten waren in den letzten Jahren rückläufig, aber nicht nur in Holstein.

Wozu brauche ich überhaupt einen Verband, außer für die Ausstellung eines Abstammungspapiers, fragen sich immer mehr Züchter. Ihr Zuchtprogramm schreiben sich viele ohnehin längst selbst und suchen sich ihre Hengste europaweit aus. Irgendein Verband wird schon ein Papier ausstellen. Die Aufgabe eines Zuchtverbandes, nämlich die Bereitstellung gesunder leistungsstarker Hengste wird schon dadurch erschwert, dass die Hengstleistungsprüfung in der neuen weichgespülten Version kaum mehr etwas über die Qualität aussagt, dass zu viele Hengste gekört werden und die Chance auf Körung wächst, wenn der Aussteller mit einem Kaufinteressenten winken kann, also wirtschaftliche Aspekte den Ausschlag geben – übrigens alles kein speziellen Holsteiner Probleme.

Und wenn dann noch Anekdoten kursieren, wie von dem Kunden, dem in Elmshorn von drei verschiedenen angeblich zuständigen Mitarbeitern drei verschiedene Preise für dasselbe Pferd genannt werden, dann braucht man sich über den Vertrauensverlust innerhalb der Züchterschaft nicht mehr zu wundern. Oder wenn die Jungzüchter die Halle in Elmshorn nicht für Schulungen nutzen dürfen mit dem Hinweis auf Strom- und Heizkosten. Für wen soll man sonst Geld ausgeben wenn nicht für den züchtenden Nachwuchs, der im übrigen immer schwerer zu rekrutieren ist?

Für den neuen Vorstand, der im Februar neu gewählt wird, verlangt Jan Lüneburg klare Richtlinien: „Keine Provisionen für Vorstandmitglieder, keine Geschäftsbeziehungen zwischen den Vorstandsmitgliedern und dem Verband und Verkleinerung des Vorstands von neun auf sechs Personen.“ Sören von Rönne sagt: „Ich erwarte, dass ich auf meinen Verband stolz sein kann“. Vielleicht hat er ja irgendwann mal wieder Grund dazu.

Gabriele Pochhammer Herausgeberin Wenn sie nicht gerade schreibt, steht sie im Stall oder sitzt im Sattel, meist eines selbstgezogenen Pferdes. Wie sich dessen Urgroßmutter unter dem Sattel anfühlte, weiß sie ganz genau. Freud und Leid des Reiters/ Züchters sind ihr gut bekannt. Den großen Sport beobachtet sie als Berichterstatterin, acht Olympische Spiele einge- schlossen. Bei den neunten, in Rio 2016, war ihr bestes Zuchtprodukt dabei: der zweimalige Badminton-Vierte Leonidas II v. Landos unter Mark Todd. Mit dem neuseeländischen Team verpassten die beiden knapp eine Medaille.