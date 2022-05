Krankgeschrumpft – stell dir vor es ist Turnier und keiner will hin

Der Trend ist unübersehbar: Immer mehr Turnierveranstalter haben Mühe, ihre Starterlisten vollzukriegen. Aus welchem Grund auch immer: Das Rad wird sich nicht zurückdrehen lassen. Eine Recherche von ST.GEORG Herausgeberin Gabriele Pochhammer.

Turnier 2022 geht so: Sechs Pferde in einer Springpferdeprüfung, acht Starter in einem Zweisterne-Großen Preis, statt 1000 Nennungen nur knapp 300 – solche Zahlen sind zur Zeit keine Ausnahme bei deutschen Turnierveranstaltern. Viele Turniere vor allem im Mittelbau, einige mit langer Tradition, haben inzwischen Mühe, genügend Reiter anzulocken, damit sich der Aufwand lohnt, für den ehrenamtliche Helfer zu rekrutieren ohnehin immer schwieriger wird. Einige Turniere wurden in diesen Wochen bereits mangels Beteiligung abgesagt. Die Zeiten, in denen nur dann ein Startplatz zu ergattern war, wenn man Sekunden, nachdem die Ausschreibung online ging, auf den richtigen Knopf drückte, sind vorbei und es ist fraglich, ob sie jemals wieder kommen.

Für diese Entwicklung, die das Gesicht des deutschen Turniersports nachhaltig verändert, gibt es nicht nur einen, sondern mehrere Gründe. Die Pandemie ist einer davon. Zum einen hat sie die Zahl der Turnierlizenzen in den letzten beiden Jahren um rund 20 Prozent dezimiert, von mehr als 80.000 im Jahr 2019 vor Corona auf 64.000 im vergangenen Jahr. Es reiten einfach weniger Leute auf Turnieren. „Vielleicht weil sie auch ohne Wettkampf Spaß am Reiten haben“, mutmaßt Jobst Schnasse, Mitveranstalter des Turniers in Herford vom 9. bis 12. Juni. Nur 23 Reiter haben für die große Tour in Herford genannt. „Vielleicht gibt es noch ein paar Nachnennungen, aber möglicherweise kommen auch ein paar Reiter gar nicht.“ Selbst Qualifikationen fürs Bundeschampionat seien mager besetzt, „vielleicht auch, weil das Bundeschampionat nicht mehr denselben Wert hat wie früher“, sagt Schnasse.

Sündenbock Corona?

Soenke Lauterbach, der Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) rechnet damit, dass die Zahl der Turnierreiter wieder ansteigen wird, wenn Corona einmal wirklich vorbei ist, wovon man ja im Moment noch nicht sprechen kann, auch wenn die Zahlen nicht mehr jeden Tag im Fernsehen präsentiert werden. Nach der Pandemie-bedingten Zwangspause, die den Turniersport fast vollständig zum Erliegen brachte, wollen viele Veranstalter jetzt mit Macht neu starten. „Es gibt halt ein gewisses Überangebot zur Zeit“, sagt Falk Schlömer, Inhaber der FS Event Agentur, die die technische Seite vieler Turniere betreut, von der Meldestelle bis zur Beschallung.

Nicht alle Turniere sind gleichermaßen betroffen. Die Reiter können es sich zur Zeit leisten, wählerisch zu sein. Moderne Anlagen mit perfekten Sandböden im Ebbe-Flut-System und genügend Platz für Prüfungs- und Abreitplätze sind nach wie vor gefragt. Alte Rasenplätze, die bei Regen tief werden – da will keiner mehr hin. Selbst internationale Arenen, die noch Grasplätze haben, etwa Aachen und Hamburg, mussten hohe sechsstellige Summen investieren, um den Ansprüchen zu genügen. Das hat auch was mit Tierschutz zu tun, kein Reiter will eine Verletzung seines teuren Pferdes riskieren, weil der Boden zu glatt, zu tief oder zu holprig ist.

Spanien, Italien, Riesenbeck

Alles, was das Reiterherz begehrt, findet es in Riesenbeck auf der Anlage von Ludger Beerbaum. Neben idealen Plätzen, inclusive Parkplätzen für die LKW, gibt es große feste Boxen, bestes Hindernismaterial, professionelles Turniermanagement und anschließend für jedes Pferd ein Video seines Parcours. Diese Turniere für Profis und Halbprofis, oft unter der Woche, sind zugleich wichtige Handelsplätze. Da treffen sich Züchter, Verkäufer und Kunden. Mit den traditionellen ländlichen Turnieren haben sie nicht mehr viel gemeinsam. Aber selbst in Riesenbeck ist man zur Zeit froh, wenn die Starterlisten voll werden. Denn mit den Einnahmen aus Startgeld und Boxenmiete wird letztlich die Veranstaltung bezahlt.

Nach wie vor gefragt sind Turniere im benachbarten Holland, wo nicht nur die Bedingungen exzellent sind, sondern auch nicht noch dauernd bürokratische Hürden zu nehmen sind. Man kann kurz anrufen und ein Pferd mehr mitnehmen, ohne langwierigen Papier- oder Digitalkram, der Reiter kann umdisponieren bis zum letzten Moment – das ist für die großen Turnierställe reizvoll, wie auch die Aussicht, an einem Wochenende in 15 Prüfungen starten zu können. Da kommt kein ländliches Turnier mit.

Eine zahlungskräftige Klientel ziehen Turnierserien wie die Sunshine Tour in Spanien oder Italien ab, die manchmal über Wochen gehen, und von denen die Pferde im besten Fall mit einem Sack voller Platzierungen, aber mindestens nützlicher Erfahrungen zurückkommen. Und die weniger betuchten Reiter überlegen sich, ob sie bei den Spritpreisen von 2,20 Euro pro Liter wirklich 100 Kilometer weit zum Turnier fahren müssen.

Für die Veranstalter der „kleinen großen Turniere“, also im oberen mittleren Bereich, die auch S-Springen anbieten, macht sich natürlich auch die Global Champions Tour bemerkbar, für die die Topreiter viele Wochenenden im Jahr durch die Welt tingeln, an Wochenenden, mit denen sie sonst mit jungen Pferden und der zweiten Pferde-Garnitur in Deutschland unterwegs sein könnten.

Die Entwicklung lässt sich nicht zurückdrehen. Aber vielleicht ist weniger mehr. „Es muss ja nicht jedes ländliche Turnier ein S*-Springen oder ein M** ausschreiben“, sagt Lauterbach. „Viel sinnvoller wäre es, mehr A- und L-Prüfungen auszuschreiben, mehr Prüfungen für Amateure.“ Also die Basis stärken, anstatt den Stars hinterherzurennen, denen schon genug geboten wird. Das klingt nach neuer Bescheidenheit, und wird uns die in diesen Tagen nicht allerorten gepredigt?