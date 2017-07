Moment Mal! Gabriele Pochhammer: Ein trauriges Pferdeschicksal, stellvertretend für viele

Vor einigen Wochen grassierte im Internet das Video eines Springreiters, der bei einem österreichischen Turnier auf brutalste Weise versuchte, sein Pferd namens Paddys Darco über den Parcours zu bringen. Er wurde nicht abgeklingelt. St.GEORG-Herausgeberin Gabriele Pochhammer hat den Fall näher unter die Lupe genommen.

Die Videobilder sind schlimm. Der Streifen zeigt den Österreicher Bernhard Maier beim CSI* Wiener Neustadt. Schon vor dem Start probt der irische Fuchs Paddy’s Darco den Aufstand, versucht zu steigen, reißt den Kopf hoch und wird in eben dieser Haltung auf den ersten Sprung gesteuert. Der Oxer wird bis auf den Boden niedergemäht, die Stangen fliegen Reiter und Pferd um die Ohren, und das ist erst der Anfang. Gröbste Fehler des trotz scharfer Zäumung von seinem bleischwer einsitzenden Reiter kaum zu regulierenden Pferdes, das mit durchgedrücktem Rücken über die Stangen hechtet und nicht die geringste Chance hat, ein Hindernis schmerzfrei zu überwinden. Schließlich eine Verweigerung am Wasser. Eine zweite, drei Sprünge weiter, macht der Holzfällerorgie endlich ein Ende. Ausgeschieden. Eine gepeinigte Kreatur, ein offenbar völlig gefühlloser Reiter, Richter, die dem Elend tatenlos zusehen. Das Internet glüht, die internationale Pferdesportgemeinde ist empört. Wasser auf die Mühlen derer, die Leistungssport mit Pferden ohnehin für Tierquälerei halten.

Statement des Verbands

24 Stunden, nachdem nachdem das Video im Internet erschien, wurde der Reiter vom Österreichischen Reiterverband (OEPS) für drei Monate gesperrt, vorläufig. Auf der OEPS-Website heißt es markig:

„Ein schwarzer Tag für den Pferdesport! Die Bilder, die von Bernhard Maiers Ritt mit dem bemitleidenswerten Pferd Paddys Darco beim CSI1* in der Lake Arena in Wr. Neustadt aufgenommen wurden, und durch die Sozialen Medien geistern, sind eine Schande für den Sport! Der Strafsenat des Österreichischen Pferdesportverbandes hat sofort Sanktionen gegen den Burgenländer eingeleitet. (…) Der OEPS und seine Gremien verwahren sich strikt gegen derlei unreiterliches Verhalten und versichern der Pferdesport-Community, dass alles unternommen wird, diese Ungeheuerlichkeiten gegenüber unserem Sportpartner Pferd schwer zu sanktionieren.“

Ja, es werde ein Verfahren vor der Disziplinarkommission geben, sagt Franz Kager, der Sportdirektor des Verbandes. Aber nicht etwa wegen des Katastrophenrittes, sondern vor allem wegen grober Beleidigungen. Maier war auf Turnierplätzen mehrfach ausfallend geworden. Er selbst gibt zu, dass der Ausdruck „Blöde Kuh“ gefallen sei. „Auf keinen Fall wurde Maier allein wegen des Rittes gesperrt, ausschlaggebend waren die Beleidigungen“, so Kager. Einem Menschen eine Verbalinjurie an den Kopf zu schleudern wiegt offenbar schwerer, als ein Pferd zu malträtieren. Das muss man auch erst mal verdauen.

Die Richtersicht

„Solche Sachen passieren halt, das sieht natürlich nicht schön aus“, sagt Fritz Steiner zu dem Ritt, einer der drei Richter bei besagter Prüfung. Einen Grund, einzugreifen sahen weder er noch seine Kollegen. Schließlich habe das Pferd kurz davor einen Großen Preis gewonnen. Beim nächsten Fehler habe man ihn abläuten wollen, so die etwas lahme nachträgliche Rechtfertigung. Bevor es dazu kam, hatte Paddys Darco seine Not selbst mit einem zweiten Steher beendet. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Solche Ritte gibt es auch auf deutschen Turnieren, sie sind nicht unseren alpenländischen Nachbarn vorbehalten. Und sehr oft werden die Richter ähnlich zaudern wie in Wiener Neustadt. Aber sie verstoßen damit ganz klar gegen die Regeln, die nämlich besagen, dass ein Paar, das den Anforderungen nicht gewachsen ist, abgeläutet werden muss. Das verlangt das nationale wie auch das beim CSI* Wiener Neustadt geltende internationale Reglement. So wie es FEI-Richter Joachim Geilfus bereits dreimal in seiner Laufbahn gehandhabt hat. „Auch in diesem Fall hätte der Reiter abgeläutet werden müssen“, sagt er, „spätestens nach dem vierten Sprung.“

„Auf dem richtigen Weg“

Bernhard Maier fühlt sich zutiefst ungerecht behandelt und von Feinden verfolgt. „Die wollen mich fertig machen“, sagt er. Der Ritt sei nicht schön gewesen. „Es war wohl ein Fehler gewesen, nicht aufzuhören“, gibt der frühere Nationaltrainer der Ponyreiter zu. „Auch bin ich der Meinung, dass ich trotz dieses einen ganz sicherlich misslungenen Parcours in Wiener Neustadt auf dem richtigen Weg bin.“ Einsicht hört sich anders an.

Paddy Darco – ein Schicksal von vielen

Und dann ist da noch Paddys Darco, der zehnjährige irische Fuchs mit toller Abstammung, Darco-Cruising, beides internationale Erfolgshengste. Als Fünfjähriger ein vielversprechender Hoffnungsträger, dann teuer verkauft in die USA, weitergereicht nach Katar und irgendwann nach Italien, wo er unter einer italienischen Reiterin bei vier FEI-registrierten Parcours nur einen beendete. Er war zum Problempferd geworden, er „funktionierte“ nicht mehr, wie es so entlarvend in der Sprache der Pferdehändler heißt. Pferdeschicksal in Zeiten globaler Gewinnmaximierung. Als Maier ihn kaufen konnte, hatte Paddys Darco bereits sein wertvollstes Kapital eingebüßt, das Vertrauen zum Menschen auf seinem Rücken. Sein Name steht für viele, fast immer ist menschliches Versagen der Grund, wenn ein Pferd die Mitarbeit aufkündigt. Es gibt viele Paddys auf den Turnierplätzen dieser Welt, sie brauchen Menschen, die hinschauen. Wer tatenlos zusieht, wie sie malträtiert werden, machen sich zum Mittäter.

Wer sich ein Bild von dem Ritt machen möchte, hier ist das Video: