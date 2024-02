Moment mal! Gefundenes Fressen für Gloria

Obwohl sie mehr als 100 Weidetiere gerissen hat – die Angaben schwanken zwischen 90 und 140 – und dabei mindestens siebenmal einen angeblich sicheren Schutzzaun überwunden hat, darf die Wölfin GW965f, besser bekannt als Gloria, nicht geschossen werden. Ihre Opfer sind Schafe, Rinder und Ponys – für die Richter des Oberverwaltungsgerichtes Düsseldorf leicht kompensierbare wirtschaftliche Schäden, für die das Tierschutzgesetz nicht gilt.

Die Stellung des Pferdes und anderer Tiere ist vom Gesetzgeber widersprüchlich geregelt, Tier ist nicht gleich Tier. Einerseits gilt es als „Sache“, wenn es in den Handel geht, andererseits sind „Tiere keine Sache und werden durch entsprechende Bestimmungen geschützt.“ (BGB §90a) Das sind etwa Bestimmungen zum Transport und der Haltung und betreffen die Grundforderung des Tierschutzgesetzes. Dort heißt es nämlich schon in Paragraf 1: „Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“ Wann ein Grund, ein Tier zu quälen und zu töten vernünftig ist, müssen notfalls Gerichte entscheiden. Eines hat in der vergangenen Woche entschieden, das Düsseldorfer Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes Nordrhein-Westfalen, bereits das zweite Gericht nach dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, das sich mit der Wölfin, die in der Bevölkerung den hübschen Namen Gloria trägt, beschäftigen muss. Sie soll in den letzten Jahren im Raum Schermbeck (Niederrhein) bis zu 140 Weidetiere – Schafe Rinder und Ponys – gerissen und dabei mehrere auch angeblich sichere Schutzzäune überwunden haben, auch Weiden, in denen Schutzhunde die Herde bewachen sollten. Die Wölfin mit der amtlichen Bezeichnung „GW965f“ darf nicht geschossen werden. Damit wies das Gericht in einer Eilentscheidung eine bis zum 15. Februar befristete Ausnahmegenehmigung des Kreises Wesel zurück. Begründet hatte der Kreis die Abschusserlaubnis mit der Gefahr, dass die Wölfin weitere Weidetiere reißen und damit erhebliche landwirtschaftliche Schäden verursachen könnte. Dem widersprach das OVG.

Tierschutz versus Artenschutz

Als erstes fällt auf, dass in dem gesamten Prozess immer nur von wirtschaftlichen Schäden die Rede ist, die gegen den Artenschutz aufgewogen werden und die nach Meinung der OVG-Richter leicht kompensierbar seien, vom Steuerzahler versteht sich. Nie ist auch nur mit einem Wort die Rede von den Tieren – inzwischen ja auch vielen Pferden – zwischen Brandenburg und Nordsee, die aufs grausamste zugerichtet, bei lebendigem Leib gefressen oder noch Stunden lang mit heraushängenden Gedärmen dahinsiechen müssen. Ist so viel Tierleid mit ein paar Euros „kompensierbar“? Da machen es sich die Richter aber verdammt leicht. Oder haben sie Angst vor dem Unmut von Teilen Bevölkerung und entscheiden deswegen lieber populistisch? Gilt für Weidetiere der Paragraf eins des Tierschutzgesetzes nicht?

Sind manche Tiere gleicher als andere? Die, für deren Wohl wir verantwortlich sind und die, die ruhig leiden dürfen für den höheren Zweck? Sind all die hilflosen, von Wölfen gemeuchelten Kreaturen keine „Mitgeschöpfe“? Natürlich werden auch andere Tiere, Rehwild, Damwild, von Wölfen gerissen, aber sie haben in der Regel eine Chance zu fliehen. Meist bleibt dann das schwächste Tier auf der Strecke. Das mag man als natürliche Auslese hinnehmen. Aber die Chance zu fliehen haben Schafe, Rinder und Pferde nicht. Sie werden in die Enge getrieben und können nicht weg aus ihren elektro-eingezäunten Weiden, in der sie eigentlich vor Angreifern geschützt sein sollten. Gelingt es ihnen doch, preschen sie in Panik durch die Gegend, rennen auf Straßen und Wege und werden so zur Gefahr für die Allgemeinheit.

Lukratives Geschäftsmodell

Es waren drei Tierschutzverbände, unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), die gegen die Ausnahmegenehmigung des Kreises Wesel vor Gericht gezogen sind, die alle drei für sich in Anspruch nehmen, sich für das Wohlergehen von Tieren zu engagieren. Verbände, die immer wieder Missstände in der landwirtschaftlichen Tierhaltung anprangern, sehr oft zu Recht. Aber wie glaubwürdig ist diese selektive Besorgnis um das Tierwohl? Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) verkauft Wolfspatenschaften und verdient daran. Offenbar soll das Geschäftsmodell nicht gefährdet werden.

Im Fall von GW965f wird zur Begründung vom Gericht der Artenschutz angeführt: Gloria sei die einzige Wölfin im Umkreis, sie sei dringend für die Vermehrung, sprich die Erhaltung des Wolfsbestandes, notwendig. Sonst was? Gäbe es im Kreis Wesel weniger oder vielleicht bald gar keine Wölfe mehr, was dem einen oder anderen Schäfer und Milchbauern wohl eine Flasche Sekt wert wäre. Dass die Wölfe in Deutschland aussterben, darauf sollte niemand hoffen dürfen, es leben inzwischen rund 1500 von ihnen zwischen Brandenburg und der Nordsee. Sie verdoppeln alle drei Jahre ungestört ihre Population und sind streng geschützt, auch wenn sie in manchen Regionen inzwischen ins Jagdrecht aufgenommen wurden. Ein paar Zahlen zum Vergleich: In Schweden, wo der Wolf nie ausgestorben war, leben auf 528.447 Quadratkilometern zehn Millionen Menschen, 29 pro Quadratkilometer. Im ganzen Land werden von den Behörden 300 Wölfe toleriert, die genügend Platz haben, sich fernab von Siedlungen und Höfen aufzuhalten. In Deutschland leben auf wesentlich kleinerer Fläche, 357.592 Quadratkilometern, 83 Millionen Menschen, 236 pro Quadratkilometer, also fast zehnmal so viele wie in Schweden. Hier kommt es naturgemäß häufiger zu Kollisionen zwischen Menschen, Autos, Weidetieren und Wölfen. Sind die Schweden weniger tierfreundlich, weil sie eine klare Linie ziehen, mit der alle leben können? Warum werden bei uns in Gebieten mit intensiver Weidehaltung keine wolfsfreien Zonen ausgewiesen, damit die ständige Angst der Tierhalter und die allgegenwärtige Bedrohung der Tiere endlich aufhört? Damit nicht Tiere in Ställen gehalten werden müssen, wo jeder weiß, dass die Weidehaltung die beste, natürlichste und gesündeste ist. Damit nicht Tierhalter vor unlösbare Aufgaben gestellt werden, indem sie ihre Tiere jeden Abend reinholen müssen und vom Hof entfernte Weiden nicht mehr nutzen können. Auch wenn es mancher nicht glauben will, für viele Tierhalter und ganz besonders für uns Pferdehalter geht es nicht nur um wirtschaftlichen Schaden. Sondern um „Mitgeschöpfe“, genauso wie es im Tierschutzgesetz steht. Die man nicht einfach dem Wolf zum Fraß vorwirft.

