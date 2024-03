Moment mal! Reiten – die modernste aller Sportarten

Die Geschlechtergleichheit ist eines der hehren Ziele der Pariser Olympiaveranstalter. Und die ist in kaum einer Sportart so überzeugend umgesetzt wie beim Reitsport. Dem Pferd ist es egal, welches Geschlecht der Mensch auf seinem Rücken hat und wie alt er ist. Das sollte genügen, dem Pferdesport einen Stammplatz im Olymp zu sichern. In Paris werden 32 Sportarten am Start sein, es waren schon mal über hundert, aber so dubiose Wettkämpfe wie Hindernisschwimmen, Weitspucken und Tauziehen mussten wieder gehen.

Das Bild ist typisch, und das gibt es so in keinem anderen Sport. Siegerehrung in Doha, Fünfsterne-CSI. In der Mitte der Italiener Emanuele Gaudiano, der soeben ein 1,55 Meter Springen gewonnen hat, mit militärischen Gruß, nicht dick, nicht dünn, nicht alt, nicht jung, aber doch das, was man als gestandenes Mannsbild bezeichnen würde. Die linke Gesichtshälfte ist etwas lädiert, er war auf dem Abreiteplatz gestürzt. Neben ihm zwei fragile Frauen, links, auf Platz zwei die Französin Jeanne Sadran, rechts die drittplatzierte noch zierlichere Schwedin Malin Baryard-Johnsson.

Der Pferdesport kennt weder Generations- noch Genderproblem, weder bei den Reitern noch bei den Pferden. Niemand behauptet heute noch, dass Frauen weniger leistungsfähig im Parcours, Gelände oder Dressurviereck sind als Männer oder Stuten weniger als Hengste. Da seien Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Sophie Hinners, Jana Wargers und viele andere davor, um nur drei zu nennen. Stuten wie Ratina Z, Touch of Class, Fine Cera, Bella Rose und Dalera waren und sind die vierbeinigen Stars ihrer Generation. Das war, was die Reiterinnen angeht, nicht immer so und hat sich erst grundsätzlich gewandelt, als Reiten nicht mehr eine Hochburg des Militärs war, als die Parcours raffinierter und technischer, die Pferde rittiger und reaktionsschneller wurden und weniger Kraft erforderten. Und seitdem es nicht mehr (meist männlichen) Ärzten überlassen ist, die physischen Möglichkeiten von Frauen zu beurteilen. Dass mit Körperkraft keine Medaille zu gewinnen ist, dass es auf andere Qualitäten ankommt, wie Gefühl und Balance, das sind Binsenweisheiten, die den Frauen entgegenkommen. Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Paris haben sich die Geschlechtergleichheit ausdrücklich auf die Fahnen geschrieben und der Pferdesport ist in dieser Hinsicht ein Leuchtturm.

Auch das Alter spielt im Pferdesport kaum eine Rolle, es gab 75-jährige Olympiakandidaten, wie den Japaner Hiroshi Hoketsu, der in Rio der älteste Olympiateilnehmer aller Zeiten gewesen wäre, das verhinderte der kurzfristige Ausfall seines Pferdes. Als Josef Neckermann seine letzte Olympiamedaille 1972 in München gewann, war er schon im Rentenalter. Der 59-jährige Nelson Pessoa musste 1994 beim Großen Preis von Aachen seinem 21-jährigen Sohn Rodrigo den Vortritt lassen, für die Weltmeisterschaft in Stockholm vier Jahre zuvor brauchte der damals 17-jährige Brasilianer eine Sondergenehmigung.

Alter spielt keine Rolle genauso wenig wie Hautfarbe oder Geschlecht, von daher ist kaum ein olympischer Sport integrativer und zeitgeistiger als der Pferdesport und müsste eigentlich bei denen, die darüber befinden, wer zur olympischen Familie gehören darf, ganz oben stehen.

Doch immer neue Sportarten stehen Schlange, sich in das medienträchtige Mega-Ereignis einzuklinken. In Paris ist Breakdance dabei. Andere Disziplinen wurden im Lauf der Jahrzehnte wieder vor die Tür gesetzt, beim Pferdesport Voltigieren, aber auch der Pferdehochsprung und -weitsprung.

Tauziehen, Sackhüpfen, und Weitspucken

Nach sechs Auftritten wurde das Tauziehen wieder abgeschafft, hier dominierten die Briten, aber auch die Deutschen gewannen 1906 olympisches Gold. „Tug of War“ gehört bis heute zu jeder schottischen Country Fair. Die Disziplin Hindernisschwimmen werden die Athleten nicht vermissen, dazu musste 1900 in Paris durch die schon damals nicht besonders saubere Seine geschwommen, unter Booten getaucht und über Schiffe geklettert werden.

Dem antiken Vorbild folgend, gehörten früher auch die schönen Künste zum Olympischen Programm. Diese Idee wollte Pierre de Coubertin, der Schöpfer der modernen Olympischen Spiele, wieder aufleben lassen. In Amsterdam 1912 wurden nicht weniger als 1100 Kunstwerke eingereicht. Noch in London 1948 konnten sich Künstler mit Arbeiten in den fünf Kategorien Bildhauerei, Baukunst, Literatur, Musik und Malerei bewerben. Vorausgesetzt, die Werke hatten was mit Sport zu tun. Auch so abstruse Vergnügungen wie Weitspucken und Sackhüpfen schafften es kurzfristig ins Olympische Programm. Dem Schießen auf lebende Tauben statt Tontauben wird niemand hinterherweinen, mehrere hundert Tauben mussten in Paris 1900 ihr Leben lassen, heute flattern sie nur noch bei der Eröffnungsfeier in alle Welt, als Friedenssymbol. Das hat Olympia nötiger denn je.

Wenn sich heute eine neue Sportart bewirbt, muss sie fetzig und schnell verständlich sein, darf nicht zu lange bis zur Entscheidung benötigen, in mindestens 75 Ländern ausgeübt werden und vor allem jungen Leuten Spaß machen. Da wären wir dann bei den Computerspielen, die weltweit Millionen an die Rechner holen, von einer finanzstarken Lobby gepusht werden, die sich mit viel Geld dem IOC andient. Ist das Sport? Natürlich nicht. Aber das waren die Gedichte der Antike ja auch nicht. Warten wir es also ab.

