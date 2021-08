Olympia-Blog: Tragik und Triumphe

Geländestrecke heute in Sea Forest, Gedanken von St.GEORG Herausgeberin Gabriele Pochhammer.

Jeder, der den Buschsport begleitet, fürchtet diesen Moment: Die Prüfung wird unterbrochen, Reiter auf der Strecke angehalten – in diesem Fall traf es das australische Evergreen Andrew Hoy – auf den Bildschirmen ist nur noch die Totale zu sehen, der Sprecher redet vom Wetter und allem möglichen. Und man weiß, dass etwas Ernstes passiert ist. In diesem Fall war es das Schweizer Pferd Jet Set, das nach einem Bänderriss nicht mehr zu retten war.

Ein junger Reiter, der so voller Enthusiasmus zu seinen ersten olympischen Spielen gefahren war, ein Besitzer, der alles mit ansehen musste. Und auch in unserer Pressegang herrscht an diesem Nachmittag bedrückte Stimmung. Wir freuen uns immer mit „unseren“ Sportlern, auch wenn wir eigentlich hier sind, um ganz objektiv die sportliche Leistung zu beschreiben und zu analysieren, und wir leiden mit ihnen mit, wenn es gar nicht läuft oder Schlimmeres passiert. Heute am Geländetag hatten wir alles, die strahlende Julia Krajewski nach einem medaillenwürdigen Ritt, die beiden Enttäuschten, Michael Jung und Sandra Auffarth, und ein totes Pferd, für dessen Menschen jetzt Olympia jeden Glanz verloren hat. Und natürlich sind in Deutschland schon die Medien auf das Thema angesprungen, verdammen den Reitsport mal wieder pauschal in Grund und Boden als Tierquälerei. Wie es dazu kam, ob vermeidbare Fehler gemacht wurden, das wird noch genau zu untersuchen sein und wir werden darüber berichten.

Zum Erfolg gehöre nicht nur Können, sondern auch das gewisse Quäntchen Glück, sagte Bundestrainer Hans Melzer, nachdem seine Reiter den olympischen Kurs im Sea Forest, auf einer Insel vor den Toren Tokios bewältigt hatten. Dass ausgerechnet Julia Krajewski diesmal die deutsche Fahne hochhielt, ist vom Schicksal nicht mehr als gerecht. „Ich habe ja eine Geschichte auf Championaten“, sagte sie zu uns nach ihrem Ritt. Nach glücklosem Auftritt in Rio 2016, dem bis heute ungeklärten Dopingfall bei der EM 2017 in Strzegom, dem Vorbeiläufer bei den Weltreiterspielen in Tryon 2018 nach Dressurführung, nun eine Medaillenchance in Tokio. „Ich habe ihr immer gesagt, einmal bist Du dran und stehst auf dem Treppchen“, sagt Bundestrainer Hans Melzer. Nun, ganz so weit ist es noch nicht, es stehen bis dahin ja noch zwei Springen morgen Abend an, aber Hoffen ist realistisch.

Die Strecke bestand ja im Prinzip aus einer großen hochgelegenen Fläche, von Bäumen freigeräumt und dann eingesät, mit ein paar Galoppierstrecken drumherum. Mehr ging wohl nicht auf dieser ehemaligen Müllhalde und es war am Ende ein olympiawürdiger Kurs. Technisch hatten die Japaner alle Voraussetzungen geschaffen, die man braucht, angefangen mit zwei riesigen Bildschirmen, eigentlich gedacht für das Public Viewing. Mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass kein Publikum zum Viewen da war.

Aber es waren noch genug Leute unterwegs, man sah viele bekannte Gesichter, beziehungsweise erriet sie: Rate mal, wer sich hinter der Maske versteckt? So hätte ich Springreiterbundestrainer Otto Becker fast nicht erkennt, in der mintgrünen Version des DOSB-Outfits, zusammen mit dem Springausschussvorsitzendem Peter Hofmann, in FN-rot. Wenn dann noch die offizielle deutsche Olympia-Spiegelsonnenbrille dazukommt, die eigentlich niemanden schmückt, dann läuft man schon mal an alten Bekannten vorbei.

Otto war mit seinen vier Springreitern, auch alle in Mint, gekommen, die sichtlich beeindruckt von dem waren, was im Gelände so verlangt wird, auch wenn die Hindernisse nicht so hoch sind wie im Großen Preis von Aachen. „Um keinen Preis der Welt“, sagte André Thieme auf meine Frage, ob er schon drüber nachgedacht hat, die Fakultät zu wechseln. „Niemals“ kam es von Daniel Deußer und auch Christian Kukuk und Maurice Tebbel schüttelten entsetzt den Kopf.

FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach schlenderte mit Christian Sachs über die Piste, der frühere sid-Kollege arbeitet jetzt für den DOSB. Der Vorsitzende des Vielseitigkeitsausschusses, Jens Adolphsen, hielt Kontakt per Walkie Talkie zur Mannschaftsführung und gab nach jedem Ritt seine Eindrücke weiter, wie auch der bisher nicht zum Einsatz gekommene Reservist Andreas Dibowski, der ja nebenbei auch noch ein Auge auf seine Polen hatte und der zwischen den Ritten mit Dirk Schrade, in japanischer Trainerkluft, über seine Reiter fachsimpelte.

Schon ein paar Stunden nach der Prüfung wurden die Pferde wieder zurück in den Equestrian Park chauffiert. Die befürchtete Hitze erwies sich am Ende als nicht mehr gravierend, weil ständig ein leichter Wind wehte. Bevor die Pferde nach dem Cross in den Stall entlassen wurden, musste die Körpertemperatur von ca. 40 auf 38 Grand gesunken sein. „Kein Problem für unsere Pferde“, sagte Hans Melzer „die waren wirklich fit.“