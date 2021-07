Olympische Spiele 2021 – der Kampf vor dem Wettkampf

Der Jubel bei Olympia wird sich in Grenzen halten, es ist ja keiner da, um die Athleten zu beklatschen. Und auch sonst werden die Sportler und alle, die es sonst noch nach Tokio geschafft haben, wenig zu lachen haben. Wir alle kommen in ein quasi feindliches Land, das jeden ausländischen Gast als Eindringling betrachtet. Aber am Ende werden auch diese Spiele Geschichte schreiben. Nicht nur, weil Corona als Spielverderber die Keule schwingt, sondern weil es wieder großartige Leistungen im Viereck, im Cross und im Parcours geben wird.

Die ersten Pferde haben schon abgehoben, vom belgischen Lüttich Richtung Tokio mit Zwischenstopp in Dubai, weil Russland nicht überflogen werden darf. 18 Stunden sind die vier Dressurpferde Annabelle, Bella Rose, Dalera und Showtime (Alphabetische Reihenfolge) unterwegs. Begleitet werden sie von Isabell Werth, die man an dieser Stelle wohl als Olympiaveteranin bezeichnen darf. Sechs olympische Gold- und vier Silbermedaillen seit 1992 – kein Reiter hat jemals mehr Lorbeeren angehäuft. Und niemand eignet sich besser, den weiblichen Part als Fahnenträger der deutschen Mannschaft bei der Eröffnungsfeier zu übernehmen als die Frau, die jetzt schon ihre eigene Legende ist, bei allem Respekt vor den Leistungen der anderen nominierten Sportlerinnen. Die Abstimmung ist öffentlich, jeder kann mitmachen. Also bitte bis spätestens 18. Juli für Isabell stimmen unter www.teamdeutschland.de!

Die Pferde haben es gut!

Gleich nach Ankunft in Tokio auf dem Flughafen Haneda werden die Pferde in klimatisierten LKW, die die japanische Rennsportorganisation zur Verfügung stellt, in die geräumigen Ställe im general-überholten Equestrian Park gefahren – natürlich auch klimatisiert. Wobei im Moment niemand mehr vom Klima spricht, das ja im Vorfeld in aller Munde war. 31 Grad, das gibt’s bei uns im Sommer immer mal, auch ohne Klimawandel.

Im Equestrian Park werden die Pferde bereits von ihren Pflegern und der Bundestrainerin Monica Theodorescu erwartet. Hoffentlich sind sie vor den Pferden da, das Prozedere für die zweibeinigen Einreisenden am Flughafen kann nämlich dauern. Vier Stunden für die Einreise-Formalitäten inklusive PCR-Test (der dritte innerhalb von vier Tagen) gelten als blitzschnell, aus Belgien hört man von Wassersportlern, die 13 Stunden am Flughafen auf das Ergebnis ihrer Test warten mussten. Da wäre dann mancher wohl lieber Pferd.

Die deutschen Reiter werden nicht im olympischen Dorf wohnen, sondern in einem Hotel, das näher am Reitstadion liegt, womit stundenlange Fahrten mit dem Shuttle vermieden werden sollen. Hier kommt auch die (zahlenmäßig minimierte) Entourage aus Funktionären, Partnern und Pferdebesitzern unter. Das war vor Corona so geplant und ist jetzt nicht mehr ganz optimal, weil die Reiter dadurch nicht dem olympischen Transportsystem angeschlossen sind. So musste die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) eigene Busse anmieten, inklusive Fahrer, die mit im Hotel übernachten, also quasi auch in der „Blase“ leben. Öffentliche Verkehrsmittel darf jeder Einreisende erst nach 14 Tagen benutzen und dann sind die meisten ja schon wieder zuhause, hoffentlich mit ein paar Medaillen im Gepäck. Innerhalb von 48 Stunden soll jeder Athlet die Heimreise antreten, so die japanische Vorgabe.

Schöne neue Welt …

Für uns Medienvertreter gelten dieselben Einschränkungen: drei Tage Quarantäne, U-Bahn und normale Taxis erst nach 14 Tagen. Die meisten von uns sind die ganze Zeit über da, es wird ja fast jeden Tag geritten und bei neun Olympischen Spielen habe ich mich darauf gefreut. Jetzt muss man sehen.

Wir kommen nicht in ein Land, das uns mit offenen Armen aufnimmt, sondern das uns als potenzielle Virenschleudern betrachtet, ob geimpft – was wir fast alle sind –, oder nicht. In einem Sportlerhotel hängt an den Fahrstühlen ein Schild: „Nur für Japaner! Keine Ausländer!“ Die Verhaltensregeln empfehlen, weder zu singen noch zu lachen, wegen der Aerosole. Unterhaltungen im Bus sind möglichst zu unterlassen, es lebe die digitale Kommunikation.

Ob das nicht nur mit Corona, sondern auch mit dem Jahrtausende alten Inseldasein unserer olympischen Gastgeber zu tun hat? Die japanische Bevölkerung wird ermuntert, alle nicht-japanisch aussehenden Menschen – und dazu zählt ja fast die ganze „Olympic Family“ – die sich in Parks, Supermärkten oder Shopping Centers herumtreiben, zu fotografieren, und die Bilder in die Sozialen Medien zu stellen. Wer vom Großen Bruder identifiziert wird, muss mit dem Verlust seiner Akkreditierung rechnen. Wo immer man hin will, muss man sich erst durch einen QR-Code ausweisen, wobei ich befürchte, dass uns diese schwarzen, gepixelten Quadrate auch nach Corona verfolgen werden. Völkerverständigung klingt irgendwie anders. Schöne neue Welt. Dagegen erinnern Orwells und Huxleys Zukunftsvisionen an Szenen aus dem Waldorfkindergarten.

Vorfreude bei den Reitern

Und dennoch: Wenn man mit den Reitern spricht, dann wollen sie alle diese Spiele. Olympia bleibt das Größte für jeden Sportler, auch ohne Zuschauer. Die Springreiter kennen leere Ränge längst von einigen Großereignissen in fernen Ländern und die Dressurreiter brauchen zu ihrem Glück auch keine außer Rand und Band geratenen Menschenmenge. Man muss es einfach mal positiv sehen. Reiterkarrieren können über mehrere Jahrzehnte reichen, siehe Isabell Werth, aber die von Pferden ist kürzer, wie bei anderen Athleten auch. Wer jetzt ein gutes Pferd hat, will sich olympisch beweisen. Unsere Reiter werden uns zeigen, dass man alle Widrigkeiten überwinden kann, wenn man will. Wenn man entschlossen, fokussiert und unbeirrt nach vorne reitet. Wir freuen uns auf olympische Sternstunden! „Auch diese Spiele werden Geschichte schreiben“, sagte mir vor einigen Wochen Jessica von Bredow-Werndl. „Auch sie werden einmalig sein.“ Das hoffen wir alle doch stark.

Gabriele Pochhammer Herausgeberin Wenn sie nicht gerade schreibt, steht sie im Stall oder sitzt im Sattel, meist eines selbstgezogenen Pferdes. Wie sich dessen Urgroßmutter unter dem Sattel anfühlte, weiß sie ganz genau. Freud und Leid des Reiters/ Züchters sind ihr gut bekannt. Den großen Sport beobachtet sie als Berichterstatterin, acht Olympische Spiele einge- schlossen. Bei den neunten, in Rio 2016, war ihr bestes Zuchtprodukt dabei: der zweimalige Badminton-Vierte Leonidas II v. Landos unter Mark Todd. Mit dem neuseeländischen Team verpassten die beiden knapp eine Medaille.