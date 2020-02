Quo vadis, Pferdezucht? Quo vadis, Holsteiner Verband?

Welche Probleme hat die Pferdezucht im Allgemeinen, welche die Holsteiner Zucht insbesondere? Gabriele Pochhammer über ein komplexes Thema.

Es sind die Wochen der Hengstschauen von Landgestüten und Privathengsthaltern, für viele Züchter die einzige Gelegenheit, den Vater ihres geplanten Fohlens aus der Nähe zu sehen, ihm vielleicht sogar einen Besuch im Stall abzustatten. Ich war am Sonnabend bei der Holsteiner Verbandshengstschau in der Holstenhalle von Neumünster. Der Holsteiner Verband verfügt als einziger deutscher Sportpferdeverband über eine eigene Hengsthaltung, dafür hat er kein Landgestüt. Die Privathengsthalter zeigten ihre Hengste in den Tagen davor und danach.

Die Holsteiner haben ein turbulentes Jahr hinter sich, der Vorstand wurde ausgetauscht, der Hengstbestand verringert, Pferde im Verbandsbesitz verkauft.

Der neue Vermarktungsleiter Roland Metz konnte bei den Körbezirksversammlungen im Lande gute, wenn auch nicht spektakulär gelaufene Auktionen melden.

Millionenverkäufe wie bei den hannoverschen Hengsttagen in Verden sind aus Holstein nach wie vor nicht zu erzielen; siebenstellige Summen werden für Dressurhengste gezahlt, und dafür ist Holstein bekanntlich nicht die erste Adresse.

Wie geht es zurück an die Spitze?

Das Großreinemachen in Elmshorn war wohl der richtige Schritt auch zur finanziellen Sanierung. Zur Entwarnung ist es dennoch zu früh. Holstein ist noch weit entfernt davon, seinen Spitzenplatz in der internationalen Springpferdezucht zurückzuerobern.

Der im Verbandsblatt „Pferd und Sport“ gefeierte beste Holsteiner des Jahrs 2019 war ein Pferd namens Amsterdam v. Catoki, das zumindest bei mir nicht sofort ein Glöckchen läuten lässt. Es wird geritten vom Kanadier Mario Deslauriers und rangiert auf der Liste der World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) auf Platz 35. In der Springpferde-Verbandswertung rangiert Holstein auf Platz acht, da ist also noch Luft nach oben.

Angeführt wird die Wertung vom niederländischen Stutbuch KWPN, gefolgt von Westfalen und dem Stutbuch Zangersheide, dem erfolgreichsten von drei belgischen Zuchtverbänden. Chapeau unseren belgischen Nachbarn!

Immerhin acht Holsteiner Hengste rangieren unter den Top 100 der Vererber, angeführt von Casall auf Platz drei.

Weltweites Wir-Gefühl

Mehr als die Hälfte der Holsteiner Züchter lebt inzwischen außerhalb des Kernzuchtgebietes, eine Situation, an die man sich zwischen den Meeren erst gewöhnen muss. Die Trakehner kennen sie seit langem und wissen, wie schwer es ist, bei einer bundes-, ja europa- und weltweit verstreuten Züchterschaft das gewisse Wir-Gefühl zu erzeugen, das Vertrauen, alle ziehen an einem Strang.

Tolle Hengstschau

Zur Resignation gibt es dennoch keinen Grund. Die Hengstschau in Neumünster zeigte den Holsteiner von seiner besten Seite. Die Junghengste wurden im Freispringen gezeigt, die älteren unter dem Sattel über einen kleinen Parcours mit steigenden Anforderungen. Es war ein Genuss, die jungen Springhengste zu sehen. Ich glaube, den ganzen Nachmittag klapperte nicht eine Stange, geschweige denn, dass eine zu Boden ging.

Die gerade erst angerittenen Dreijährigen gingen losgelassen, schon gut ausbalanciert, mit meist sicherer Anlehnung, mit normalen Gebissen und fast alle ohne Martingal, die meisten artig und trotzdem gehfreudig. Zwischendurch durften sie sich remontemäßig in die Tiefe dehnen, wann hat man das zuletzt gesehen? Das war eine Freude anzuschauen und zeigt, dass das Elmshorner Team auf dem richtigen Weg ist. Ein Lob auch für Tjark Nagel, der das Springen umsichtig leitete, immer den richtigen Trainertipp parat hatte und dabei ein paar witzige Kommentare losließ.

Problem Vermarktung

Das Problem bleibt die Vermarktung der Pferde aus den Züchterställen. Aber das ist kein Holsteiner Problem. Mehr als 90 Prozent der Reiter träumen nicht von Aachen, sondern höchstens von der A-Dressur oder auch nur vom stressfreien Ritt durch Wald und Flur. Ihre Pferde müssen nicht zwei Meter springen, aber gesund, rittig und ein bisschen hübsch sollen sie sein, dürfen dabei aber nur zwischen 6000 und 15.000 Euro kosten. Wie das gehen soll, ohne dass der Züchter dabei arm wird, hat noch niemand verraten. Pferdezucht soll Spaß machen, sagt der frühere Holsteiner Präsident Jan Lüneburg. Aber drauf zu zahlen, macht auf Dauer den wenigsten Züchtern Spaß. Das ist die eigentliche Aufgabe, die sich den Zuchtverbänden in Zukunft stellt.

Dominique Wehrmann Redakteurin „Ich? St.GEORG!“ – das hat Politologin Dominique Wehrmann schon an der Uni gesagt, oder in der Schule. Oder in der Wiege. Frau vom Fach. Hat Westfalenstute Fame gezüchtet, bis S ausgebildet und finanziert jetzt deren Rente. Sie ist die Redaktion 2.0, die Netz-Affine, Miss Social Media. War schon fürs Silberne Pferd in Aachen. Berichtet 24/7 auf st-georg.de. Als Redakteurin u.a. der GEORGIE-Seiten, der Zucht- und Xenophon-Seiten an Nachwuchsförderung jeder Art interessiert. Läuft Marathon.