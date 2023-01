Tierarztrechnungen: Da steht ein Pferd auf dem Flur …

Meines Wissens stehen die meisten Pferde im Stall, auf der Weide oder im Paddock, selten im Flur. Die Bundestierärztekammer ist anderer Ansicht und erklärte Pferde kurzerhand zu „Haustieren“, eine gute Gelegenheit für einen erklecklichen Gebührenaufschlag.

Dass nach fast einem Vierteljahrhundert die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) erneuert werden musste, stellt niemand in Abrede. Aber muss es gleich das Doppelte bis Vierfache sein? Mancher Pferdehaltersteht jetzt vor der Frage: Kann ich mir mein Pferd überhaupt noch leisten? Knapp zwei Monate, nachdem die neue GOT in Kraft trat, gab es für viele Pferdebesitzer ein böses Erwachen. Aber selbst unter den Tierärzten wird derzeit heftig diskutiert.

Die 17-jährige Steffi (Name geändert) ist leidenschaftliche Fahrerin. Vierspännig ist sie mit den Shetlandponys unterwegs, die ihre Mutter züchtet. Nach entsprechender Prüfung hat die Schleswig-Holsteinerin vergangenen Winter ihre Turnierlizenz erhalten. Jetzt sollte es eigentlich losgehen. Aber mit den Turnieren wird es wohl in der kommenden Saison nichts werden. Die Kosten laufen aus dem Ruder. Zu den bekannten Preissteigerungen für Futter, Einstreu, Energie und Kraftstoff durch die Inflation kommen jetzt noch drastisch erhöhte Tierarztgebühren. Die Impfungen gegen Influenza, Herpes und Tetanus stiegen auf mehr als das Doppelte, da kommt bei fünf Ponys, eines als Reserve, einiges zusammen. „Statt früher rund 85 Euro zahlen wir jetzt 175 Euro für jede Impfung“, sagt Pferdewirtschaftsmeister Christoph Meyer zu Hartum, der in der Nähe von Herford einen Turnier- und Ausbildungsstall betreibt.

Impfungen gegen Influenza und Herpes sind auf deutschen Turnieren verpflichtend, auf internationalen Turnieren reicht Influenza. Die Impfung ist nicht nur ein einfacher Pieks, sondern besteht aus sechs Posten: Einer „allgemeinen Untersuchung“ des Pferdes, also mindestens einmal abhören, dem Impfstoff, dem Vorgang des Impfens durch den Tierarzt, die Bescheinigung der Impfung, dem Wegegeld, das pro Pferd bis zu einer bestimmten Grenze zu entrichten ist, und einer Sondergebühr von 35 Euro für den „Hausbesuch“. Obendrauf 19 Prozent Mehrwertsteuer. Und am Wochenende kann jeder Tierarztbesuch das Doppelte oder Dreifache kosten.

Die Gebühr für den Hausbesuch ist neu, seitdem die Bundestierärztekammer beschlossen hat, Pferde nicht mehr wie Rinder und Schweine als „landwirtschaftliche Nutztiere“ zu behandeln, sondern als Haustiere. „Obwohl doch die Pferdehaltung im Grunde auf landwirtschaftlicher Futterproduktion basiert“, sagt Meyer zu Hartum. Die Reiterwelt wurde vor vollendete Tatsachen gestellt, die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) nicht konsultiert. Sie protestiert, vor allem gegen die Hausbesuchs-Gebühr, aber auch generell gegen die Neu-Definition des Pferdes als nicht landwirtschaftliches Nutztier, sondern als Haustier. Bisher ohne jeden Erfolg.

Züchtern bleibt Gebühr möglicherweise erspart

Ob das Prädikat „Haustier“ auch Stuten und Jungpferden verliehen wird, die auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gehalten und nicht geritten werden, darüber wird noch diskutiert. „Meiner Ansicht nach nicht‘“‘, sagt Kai-Rasmus Barthel, der in Dörphof im nördlichen Schleswig-Holstein eine klassische Landpraxis betreibt. Er hat also keine Klinik im Rücken, sondern fährt mit dem Auto zu den vierbeinigen Patienten in den umliegenden Ställen. Züchter mit einem landwirtschaftlichen Betrieb, also mit Betriebsnummer, können also hoffen, dass ihnen diese Gebühr erspart bleibt. Theoretisch könnten Barthel und seine Kollegen für jedes einzelne Pferd, das sie außerhalb ihrer Praxisräume behandeln, einen Hausbesuch abrechnen. „Das ist aber nicht vermittelbar“, gibt Barthel zu. „Die neue Gebührenordnung hat eher kleintier-lastigen Charakter.“ In den meisten Fällen ist es zwar zumutbar, dass der Hundebesitzer in die Tierarztpraxis fährt, aber ein Pferd zu verladen, zumal ein lahmes oder Kolik-krankes, ist ein Akt, der auch das Tierwohl betrifft. Hier zu differenzieren war den Fachleuten der Bundestierärztekammer offensichtlich zu mühsam.

Gesetze des freien Marktes ausgehebelt

Zwar ist die Mehrheit der Tierärzte einverstanden, dass seit 1999 erstmalig die Gebührenordnung überarbeitet und angepasst wird, aber längst nicht alle sind mit der neuen Version zufrieden, zu deren Anwendung sie durch die Tierärztekammer gezwungen werden. Andernfalls werden Geldstrafen fällig. Auf diese Weise, so die Begründung, soll kein „Preiskampf“ entfesselt werden, durch den womöglich die Qualität der ärztlichen Betreuung leidet. Die Gesetze des freien Marktes werden ausgehebelt, obwohl andererseits Tierkliniken, wie auch Seniorenheime und Krankenhäuser, immer mehr von Investoren als Geldanlage gesehen werden, die gute Rendite verspricht. Dieser Entwicklung trage die neue GOT nicht Rechnung, sagt Barthel. Sein Typ Tierarzt stirbt aus. Einzelpraxen haben Mühe, Personal oder Nachfolger zu finden, wie Unternehmen geführte Großkliniken rechnen ab, was irgend geht. Die stetig wachsende Bürokratie mit der Dokumentationspflicht über jeden Milliliter Arznei nervt und kostet den Tierarzt, der keine gut funktionierende Verwaltung hinter sich hat, zusätzlich Zeit. Das ist die andere Seite des Dilemmas, bei dem die Leidtragenden am Ende die Pferde sind, die womöglich nicht die tierärztliche Betreuung bekommen, die sie brauchen. Weil die Impfungen zu teuer sind, oder der Tierarzt erst nach dem Wochenende gerufen wird, wenn es vielleicht schon zu spät ist. Natürlich werden die meisten Pferdebesitzer nach wie vor alles tun, wenn es ihrem Pferd schlecht geht. Aber mancher mag sich fragen, wie lange er sich das noch leisten kann.