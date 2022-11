Wissen wir, was wir tun?

Ein Begriff geistert seit einige Zeit durch den Pferdesport, hat die Internationale Reiterliche Vereinigung (FEI) ebenso erfasst wie den Europäischen Pferdesportverband EEF und die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FEI), die sich in der kommenden Woche in einem Workshop mit dem Thema beschäftigen wird: die „Social Licence“. Zu deutsch der „Lizenz“ der Gesellschaft, Pferdesport zu betreiben, nicht nur Spitzensport, sondern ganz normalen Freizeitsport, wie es die meisten von uns tun. Brauchen wir diese Lizenz überhaupt?

Wem sind wir Reiter Rechenschaft schuldig, so lange wir unser Pferd richtig behandeln, nach unseren eigenen, aufgrund von Sachkenntnis sehr genau formulierten Grundsätzen? Auf den ersten Blick niemandem. Wir wissen, was wir tun. Und das am besten. Denken wir.

Aber ohne breite gesellschaftliche Akzeptanz kann der Pferdesport nicht in der heutigen Form überleben. Sponsoren engagieren sich, weil sie sich mit ihren Produkten im Umfeld des Pferdesports gut aufgehoben fühlen, weil sie vielleicht auch glauben, ihr soziales Prestige zu steigern, siehe das Engagement der arabischen Staaten in hochdotierten Serien, wo die Zahl der goldenen Sessel die der Zuschauerplätze übersteigt. Und nur in einer Gesellschaft, die den Pferdesport akzeptiert, sind Beträge in Millionenhöhe aus öffentlichen Töpfen zu rechtfertigen.

Die Verbesserungen für das Wohlergehen der Pferde in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind beachtlich, und was vor zig Jahren noch als normal hingenommen wurde, erfüllt inzwischen den Tatbestand der Tierquälerei. Zum Beispiel Pferde in Ständern anzubinden, bis zu 23 Stunden am Tag. Boxenhaltung ohne täglichen Auslauf im Paddock oder auf der Weide: Erledigt sich von selbst, weil kaum ein Pferdebetrieb dafür noch Einsteller findet.

Es werden im Pferdesport die Peitschenhiebe gezählt, mit weißen Handschuhen und Tüchern an Maul und Flanken überprüft, ob nicht etwa ein Blutstropfen zu sehen ist, beides hat den Ausschluss von der Prüfung zur Folge. Die Rollkur ist verboten, Barren, Touchieren und alles, was diesen Methoden ähnelt, auch. Es werden Bandagen, Gamaschen, Gebisse kontrolliert, ob konsequent und streng genug, sei dahin gestellt. Aber keiner kann den Verbänden vorwerfen, dass sie die Augen vor Missständen verschließen. Auch wenn sie in der Praxis oft nicht mit der Entschlossenheit bekämpft werden, die man sich wünscht. Aber reicht das? Hand aufs Herz: Wie viele dieser Verbesserungen wären auch gekommen, wenn nicht Tierschützer immer wieder darauf gedrungen hätten?

Wann ist eine sportliche Leistung mit Pferden noch zu rechtfertigen, wann artet der Gebrauch eines Pferdes in Missbrauch aus? Das war das Thema der diesjährigen Konferenz der ältesten Pferdeschutzorganisation der Welt, der World Horse Welfare, gegründet 1927. Ihr Geschäftsführer Roly Owers, Tierarzt von Beruf und lange als Militärveterinär tätig, ist keiner von denen, die schon das Auflegen eines Sattels als Missbrauch des Pferdes empfinden, jeden Pferdesport ablehnen und am liebsten die Pferde nicht nur im Zoo sehen, sondern sie ganz ausrotten würden. Auch er sieht die Gefahr, dass die Diskussion über das Wohl von Pferden von Leuten übernommen wird, die jeden Gebrauch des Pferdes durch den Menschen ablehnen. Sachkenntnis wird oft durch Neid und Komplexe ersetzt: Ihr da oben (im Sattel), wir hier unten (auf dem Erdboden). Da soll es ja schon in militärischen Vorzeiten Friktionen zwischen Kavalleristen und Infanteristen gegeben haben und so mancher fühlt sich bis heute „vom hohen Ross“ herab (schlecht) behandelt, während er selbst „mit beiden Beinen fest auf dem Boden“ steht. Die Sprache verrät viel.

Nie zuvor habe es so gemischte Meinungen um Thema Pferdesport gegeben wie heute, sagt Owers, in der Öffentlichkeit, in der Pferdewelt, der Wissenschaft und selbst in seiner eigenen Wohltätigkeitsorganisation. Dafür führt er mehrere Gründe an: durch die Digitalisierung der Kommunikation ist das Bewusstsein über das Wohl von Tieren bei vielen Menschen gestiegen, die Debatte ist dank sozialer Medien und anderer Kanäle besser zu verfolgen, die Werte der Gesellschaft ändern sich: Tierwohl erhält eine höhere Priorität verbunden mit steigendem Misstrauen gegenüber dem „traditionellen“ Gebrauch von Pferden. Und dank wissenschaftlicher Erkenntnisse wissen wir heute mehr über die Bedürfnisse des Pferdes als frühere Generationen. Während die Pferdewelt auf die innige Beziehung zwischen Mensch und Pferd verweist, auf die sorgfältige Betreuung, die viele Pferde im Sport, im Spitzensport wie der Freizeitreiterei genießen, kontern die Gegner, Missbrauch des Pferdes sei nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Das geht auch Roly Owers und seiner Organisation Welfare of the Horse zu weit. „Wir glauben fest an die Vorzüge einer Partnerschaft zwischen Pferd und Mensch. Wir arbeiten für eine Welt, in der Pferde gebraucht, aber nicht missbraucht werden“, sagt er. Träum‘ weiter, möchte man da sagen.

Es ist Zeit, den Blickwinkel zu erweitern, ohne unseren eigenen Problemen auszuweichen. „Natürlich loten wir Grenzen aus“, sagt Dressurikone Isabell Werth zum Thema Spitzensport. Diese Grenzen werden oft überschritten, aber am wenigsten noch im Sport sondern überall da, wo Pferde noch im wahrsten Sinne des Wortes Nutztiere sind, im globalen Süden, wo die Bilder allgegenwärtig sind, von abgemagerten Pferden, Eseln und Maultieren, die viel zu schwere Karren durch die Straßen ziehen müssen, mit ungepflegten Hufen und offenen Schürfwunden durch schlecht sitzendes Geschirr. Während die FEI für diese Länder ein Ausbildungsprogramm entwickelt hat, wo Basiskenntnisse über die Haltung von Pferden vermittelt werden, kommen diese Pferde in den Attacken der militanten Tierschutzverbände selten vor. Hier klammert man sich am liebsten an große Namen, das gibt ja auch mehr Clicks als das Leid eines namenloses Wagenpferdes auf einem südländischen Markt. Ziemlich billig. Wo ist der Unterschied zwischen dem Missbrauch eines Sportpferdes und eines „Nutzpferdes“, das zum Broterwerb einer armen Familie beiträgt? Für die Pferde gibt es keinen.