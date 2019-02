Angehende Pferdewirte aufgepasst: sicher sitzen, perfekt vorbereitet

Ende der ersten Februarwoche können sich Auszubildende zum Pferdewirt der Fachrichtung Pferdehaltung und Service den letzten Feinschliff für ihre Abschlussprüfung verpassen lassen.

In Warendorf dreht sich am 7. und 8. Februar alles um das Thema Sitzschulung. Ausbildungsleiter Hannes Müller nimmt angehende Pferdewirte der Fachrichtung Pferdehaltung und Service unter seine Fittiche – Sitzschulung in Dressur und Springen sowie das Arbeiten eines Pferdes an der Longe stehen auf dem Programm. Weitere Infos: www.berufsreiter.com