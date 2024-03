Ausbildungsbetriebe Pferdewirt: der Strohberghof

Auf dem Strohberghof in Baden-Württemberg lernen angehende Pferdewirte Klassische Reitausbildung ihr Handwerk. Eberhard Geiger bildet sie aus.

Pferdewirtschaftsmeister Eberhard Geiger kennt das Geschäft. Er ist seit über 20 Jahren auf dem Strohberghof in Korntal-Münchingen vor den Toren Stuttgarts beheimatet. Ein inhabergeführter Reitbetrieb mit 34 Boxen, einer Reithalle, einem Außenviereck, einer Führmaschine, Koppeln, Paddocks und zwei Solarien. Eberhard Geiger bildet Auszubildende Pferdewirte in der Fachrichtung Klassische Reitausbildung aus, bis heute sind es mehr als 25 Azubis, die er bis zur Abschlussprüfung begleitet hat.

Im Betrieb sind immer zwei Azubis in unterschiedlichen Ausbildungsjahren. Zu Beginn sollten sie möglichst in einer Sparte bis Klasse L reiten können und Turniererfahrung haben. Sie kümmern sich um die Versorgung der Pferde, reiten vormittags und nachmittags, longieren und unterrichten teilweise.

Auf Wunsch kann die Berufsschule besucht werden, jedes zweite Wochenende ist Dienst. Eberhard Geiger sagt, seine Azubis „sollen ja Reiter werden“, deshalb reiten sie fast immer mit Unterricht neben den Kunden und müssen auf mindestens zwei Pferden am Tag sitzen. Sie sollen vor allem lernen, mit der Kundschaft umzugehen, einen freundlichen Umgangston und korrekte Manieren haben und mit der richtigen Einstellung mit den anvertrauten Pferden und den Kunden umgehen. Das Aufheben beim Schmied z.B., das Warten auf den Tierarzt oder die Ernte gehören nicht zu den Aufgaben der Auszubildenden.

Eberhard Geiger ist seit 37 Jahren BBR-Mitglied und seit 2021 Delegierter in Baden-Württemberg. Für sein besonderes Engagement rund um den Berufsstand wurde ihm dieses Jahr das Verdienstabzeichen in Silber verliehen.