Berufsreiterchampionat Springen fällt aus

Das Championat der Berufsreiter in Bad Oeynhausen war ursprünglich corona-bedingt von April auf den Herbst verschoben worden. Aber auch dieser Plan wurde nun gekippt.

Das Berufsreiterchampionat 2021 kann nicht stattfinden. Der Grund: Zu viele Terminüberschneidungen im Herbst. Traditionell findet das Turnier im Sielpark in Bad Oeynhausen immer im April statt. Aufgrund der Corona-Pandemie sollte das Event, wie schon letztes Jahr, in den Herbst verschoben werden.

2021 ist abgehakt, nun peilen die Veranstalter April 2022 an. Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben.