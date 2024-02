EM-Bewegungstrainer: Lehrgang beginnt im März

Am 7. März startet der neue BBR-Lehrgang Bewegungstrainer EM Klassische Reitausbildung und Spezialreitweisen (Westernreiten & Gangreiten) zum effektiveren Gestalten des Unterrichts.

Los geht’s mit der Eingangsklausur in Warendorf oder über Zoom. Die Ausbildung erfolgt dann über zwei Module (22. bis 25. April und 1. bis 5. Juli). Fallbeispiele und Erfahrungen werden von Modul zu Modul erarbeitet. Die Prüfung erfolgt am letzten Tag des zweiten Moduls durch eine Klausur und praktische Fallbeispiele. Die Leitung haben Roswitha Schreiber-Jetzinger, Katrin Eschenhorst, Gaby Nimsky und Katja Trillitzsch-Dieme inne.

