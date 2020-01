Hessisches Dressurforum: „Dressur-Kür als Gesamtkonzept“

„Spannend, lehrreich und ein echter Erfolg“ – das war das Resümee des 3. Hessischen Dressurforums, dieses Mal auf dem Hofgut Kronenhof in Bad Homburg. Über 100 Mitglieder der BBR aus Hessen und den angrenzenden Bundesländern, hessische Richter und Gäste nutzten die Gelegenheit, sich von drei Experten in der Kunst der Dressur-Kür fortbilden zu lassen.

Das Hessische Dressurforum wird jedes Jahr vom Landesverband Hessen und der BBR initiiert in Zusammenarbeit mit der Landeskommission Hessen, um Berufsreiter und Richter an einen Tisch zu bringen. Die Organisation liegt dabei in den Händen der beiden Delegierten des LV Hessen Ralf Hartmann und Stefan Lange. Die Kooperation hat sich bewährt, wie die große Resonanz auf die diesjährige Veranstaltung bewies. Und auch das Thema und die Referenten trafen den richtigen Nerv. Die Dressur-Kür erfreut sich bei den Reitern großer Beliebtheit. Eine erfolgreiche Kür ist jedoch ein Gesamtkonzept, dessen Choreographie und Musik sich gegenseitig bedingen, und die jeweilige Kür muss sowohl zum Pferd als auch zum Reiter passen. Kompetent und mit viel Herzblut schilderte der international bekannte Grand Prix Richter und Kür-Spezialist Knut Danzberg, worauf es dem Richter ankommt und welche Fehler es von Anfang an zu vermeiden gilt. Dazu schilderte der international erfolgreiche Ausbilder Reitmeister Dolf-Dietram Keller mit viel Humor die eigenen Erfahrungen als Reiter – darunter auch ungewöhnliche Fehler, die sich bei der Ausarbeitung einschleichen können. Vervollständigt wurde das Programm durch den Musikspezialisten Michael Erdmann, der seit 25 Jahren Kürmusik für Weltmeisterschaft und Deutsche Meisterschaften etc. produziert. Zu seinen Kunden zählen unter anderem Isabell Werth, Dorothee Schneider und Nadine Capellmann. „Wir freuen uns sehr, dass die Veranstaltung so gut angenommen wurde“, so Stefan Lange. Ramona Billing