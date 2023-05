Marbach: Zweimal Jung

Im Haupt- und Landgestüt Marbach ist das CCI4*-Event gestartet. Die Teilprüfung Dressur ist entschieden. Michael Jung konnte sich gleich doppelt behaupten und legte schon einmal einen guten Grundstein, seinen neunten Titel im Berufsreiterchampionat anzupeilen.

Auf Platz eins und zwei nach der Dressur der CCI4*-S-Prüfung in Marbach steht der Name Michael Jung. 24,3 Minuspunkte hat der dreimalige Olympiasieger, Weltmeister und siebenmalige Europameister mit Chipmunk bekommen. Den 15-jährigen Contendro-Sohn stellte er am ersten Dressurtag vor, gewohnt souverän und am Punkt geritten, lediglich beim Anreiten aus dem Rückwärtsrichten ruckelte es etwas und der letzte Galopp-Trab-Übergang gelang nicht ganz harmonisch.

Chipmunk war zuletzt bei der WM in Pratoni letzten Herbst gegangen und hat dieses Jahr die Saison in der Vier Sterne-Kurzprüfung in Strzegom im März eröffnet. Dort mussten die beiden im Gelände allerdings 20 Strafpunkte in Kauf nehmen, Chipmunk war an einem der Hindernisse gerutscht, so dass Jung noch einmal neu anreiten musste.

An zweiter Position vor dem morgigen Gelände rangiert Michael Jung mit dem zehnjährigen Iren Kilcandra Ocean Power, der am zweiten Dressurtag an der Reihe war. 26,9 Minuspunkte vergaben die beiden Richterinnen für die Vorstellung, bei der man sich im starken Schritt noch mehr Gelassenheit gewünscht hätte, die aber ansonsten sehr konzentriert und durchlässig gelang.

Schweiz und Schweden

Hinter Michael Jung positionierte sich der Schweizer Felix Vogg, der ebenfalls im Berufsreiterchampionat mitmischt, da der Profi zwar international für die Schweiz startet, aber in Deutschland beheimatet und Mitglied in einem deutschen Reitverein ist. Nach Marbach hat Felix Vogg dieses Jahr Dao de l’Ocean mitgebracht, einen zehnjährigen Selle Français-Wallach v. Kannan. Mit 28,8 Minuspunkten setzte er sich vor die Schwedin Sara Algotsson Ostholt mit Chicuelo (29,4). Mit ihrem zweiten Pferd, Dynamite Jack, rangiert Algotsson Ostholt im Moment an elfter Position (32,9).

Olympiasiegerin Julia Krajewski hat den neunjährigen Selle Français-Hengst Ero de Cantraie v. Querlybet Hero vorgestellt, 29,8 Minuspunkte bedeuten im Moment Rang fünf für die Pferdewirtschaftsmeisterin. Das Paar hatte im April 2022 in Radolfzell den ersten gemeinsamen internationalen Auftritt. Dieses Jahr waren sie in den CCI3*-Prüfungen in Westergellersen und Radolfzell am Start, Platz neun und sieben.

Hinter Julia Krajewski setzte sich Hanna Knüppel auf Levinio mit einer ordentlichen Runde, für die es 30,1 Minuspunkte gab. Die 26-Jährige war Doppeleuropameisterin der Jungen Reiter 2017 und hat am DOKR ihre Lehre zur Pferdewirtin absolviert.

Auf den Plätzen folgen Kevin McNab (AUS) mit Miss Pepperpot (31,9), Malin Hansen-Hotopp auf Quidditch K (32,3) und Yoshiaki Oiwa (JPN) im Sattel von Calle (32,4).

Das Wetter auf der Alb ist durchwachsen, der Boden im Gelände wurde ob der Witterung noch einmal zusätzlich präpariert. Morgen steht dann ab 12 Uhr die Geländeprüfung des CCI4* auf dem Programm. Die Teilnehmer erwartet eine 3648 Meter lange Strecke mit 35 Sprüngen. Federführend ist erstmals der neue Geländechef Bernd Backhaus.

