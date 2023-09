Pferdewirt-Azubis in Marbach

Das SWR-Fernsehen war auf dem Haupt- und Landgestüt Marbach zu Besuch und hat zwei Auszubildende Pferdewirte bei ihrer Arbeit begleitet.

Das Haupt- und Landgestüt Marbach in Gomadingen ist der größte Ausbildungsbetrieb für den Beruf Pferdewirt und das älteste staatliche Gestüt in Deutschland. Seit 1975 ist es Ausbildungsbetrieb. Rund 560 Auszubildende haben ihre Lehre bisher dort absolviert. Gelehrt werden die Fachrichtungen „Pferdehaltung und Service“ und „Pferdezucht“ sowie „Klassische Reitausbildung“. Außerdem werden Landwirte und Hufbeschlagschmiedepraktikanten ausgebildet. Marbachs Mitarbeiter versorgen rund 550 Pferde auf den drei Gestütshöfen und vier Vorwerken. Die Auszubildenden begleiten die Pferde von Anfang an. Es geht um die Arbeit in der Hengst- und Stutenhaltung, auf der EU-Besamungsstation und den Servicestationen sowie in der Landesreit- und Landesfahrschule. Außerdem bekommen die Azubis Einblicke in die angeschlossene landwirtschaftliche Produktion.

Auch Antonia und Linus absolvieren in Marbach die Ausbildung zur Pferdewirtin bzw. zum Pferdewirt und sind im dritten bzw. ersten Lehrjahr. Sie lernen das Fahr-Handwerk, mit Youngstern, Mutterstuten und Fohlen umzugehen und sie haben einen Auftritt beim Tag der offenen Tür – der SWR war dabei. Den ganzen Beitrag sehen Sie hier.