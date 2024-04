Pferdewirt: Hallo Berufsleben!

Der nächste Informationstag zum Beruf Pferdewirt in allen Fachrichtungen findet am 27. April in Ansbach (Bayern) statt. Diejenigen, die daran denken, diesen Beruf zu erlernen, sind dazu – mit ihren Eltern – herzlich eingeladen.

Die Themen des Tages: Anforderungen an Auszubildende, Aufgaben, Berufsschule, Berufsaussichten, Versicherungen u. v. m. Vor einer Testkommission kann vorgeritten werden (angemessene Reitkleidung ist erforderlich).

Hier gibt’s weitere Infos und die Anmeldung.