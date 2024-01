Schulungen: Springausbildung gesichert

In Vorbereitung auf die Abschlussprüfung haben Auszubildende Pferdewirte der Fachrichtung Klassische Reitausbildung die Möglichkeit, am 8. und 9. Februar in Warendorf Tipps zu bekommen. Die Azubis sollen vor allem das rhythmische Überwinden von Sprungfolgen üben und das theoretische Wissen rund um die Springausbildung ausbauen. Im Detail geht es um Sitz und Einwirkung im Springen, Grundlagen im Parcoursaufbau und die Struktur eines Prüfungsgesprächs. Der praktische Teil umfasst das gymnastische Arbeiten von Springpferden, die Springgymnastik und die Erarbeitung eines Parcours mit anschließendem Parcoursspringen geübt.

Fachrichtung Pferdehaltung & Service

Im Landgestüt Dillenburg können sich Auszubildende Pferdewirte der Fachrichtung Pferdehaltung und Service am 9. März auf ihre Abschlussprüfung vorbereiten. Tipps gibt es in den Themenbereichen Pferdefütterung, Verladen eines Pferdes und Pferdeführerschein sowie in der individuellen Sitzschulung Dressur.

