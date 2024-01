Stipendium zu vergeben: Equestrian Stable Manager

Ab April bietet der CHIO Aachen Campus erstmalig das Equestrian Stable-Management Programm an. Die Bundesvereinigung der Berufsreiter vergibt in Kooperation ein Stipendium dafür.

Wer lernen möchte, einen Stall professionell zu managen, für den könnte das Equestrian Stable Management Programm das Richtige sein. Das bietet der CHIO Aachen Campus erstmalig ab April an.

Mit verschiedenen Komponenten verhilft das Zertifikatsprogramm, sich als professioneller und moderner Stable Manager zu qualifizieren. In Kooperation mit der RWTH International Academy vermitteln anerkannte Spezialistinnen und Spezialisten aus Pferdesport, Wirtschaft und weiteren Branchen umfangreiches Wissen, um die heutigen Herausforderungen in Pferdesportbetrieben zu meistern. Darüber hinaus gibt es Praxisphasen in renommierten Partnerställen auf der ganzen Welt. Zum Beispiel bei Holger Hetzel, Isabell Werth, Beezie Madden und weiteren Ställen auf der ganzen Welt.

Die BBR vergibt in Kooperation mit dem CHIO Aachen Campus ein Stipendium an eine Pferdewirtin oder einen Pferdewirt, an eine Pferdewirtschaftsmeisterin oder einen -meister für den Operative Track, das Junior-Programm.

Dabei geht es um die Organisation der Stallaktivitäten und Koordination der Schnittpunkte zur Geschäftsstelle. Das Programm ist als Vollzeitstudium konzipiert. Es erstreckt sich über ein Jahr und beinhaltet vier Online-Module, ein bezahltes Vollzeitpraktikum und drei Präsenzveranstaltungen in Aachen.

www.equestrian-stable-management.com