Tipps zur Pferdehaltung

Die BBR Online-Seminarreihe Azubi-Fit richtet sich an alle Auszubildenden Pferdewirte aller Fachrichtungen, die Mitglied der BBR sind, zur Unterstützung in der Ausbildung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Link wird automatisch per Mail kurz vor dem jeweiligen Termin verschickt. Die BBR-Mitgliedschaft ist für Auszubildende kostenfrei. Den St. Georg gibt es automatisch dazu.

Azubi-Fit Programm: Am 5. Februar geht es mit Hubert Kivelitz von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (Fachgebiete Grünland, Futterbau und Zwischenfrüchte) um „Weidemanagement“.

Am 4. März spricht Dr. Sandra Kuhnke, Pferdetherapeutin, Pferdewissenschaftlerin und Pferde-Sachverständige zu „Gefahrenquellen in der Pferdehaltung“.

www.berufsreiter.com