Fortbildung: Vom Sehen zum Tun

Die DRFV-Fachgruppe „Gesundheitssport mit Pferden“ veranstaltet am 14. und 15. Mai in Herford eine praxisnahe Fortbildung zum Thema „Vom Sehen zum Tun“ für DRFV-Mitglieder sowie Ausbilderinnen und Ausbilder im Gesundheitssport mit Pferden.

Die Themen, die Rolf Petruschke und Christina Frecher in Form verschiedener Workshops gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erarbeiten, sollen nicht nur theoretische Kenntnisse vermitteln, sondern in erster Linie Anregungen und Ideen für eine sinnvolle Umsetzung des Gesundheitssports im eigenen Betrieb liefern. Die Leitung des Workshops haben Claudia Dornhoff und Natalie Kühn inne.

Weiter Infos und Anmeldung per E-Mal erfragen bei [email protected] gesundheitssport-mit-pferden.de.