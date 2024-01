Die DRFV-Fachgruppe Amateurausbilder veranstaltet am 24. März in Neuwied ein Symposium. Das Thema: „Trilogie der reiterlichen Blickschulung: Blick der Wissenschaft – Blick des Reiters – Blick des Trainers“.

Die Veranstaltung beleuchtet die reiterliche Einwirkung aus dem Blickwinkel der Wissenschaft, der speziellen Erfahrungswelt des Reiters und aus der Sicht des Trainers. Es geht um das Zusammenspiel von Auge und Gehirn, die Wichtigkeit des richtigen Blicks in der Disziplin Springen, die reiterlichen Einwirkungsmöglichkeiten und zwei unterschiedliche Blickrichtungen. Ziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, individuellen Reitunterricht noch ganzheitlicher und effizienter zu gestalten.

Referenten sind Stefanie Hennigfeld (Institut Dynamic Eye), Marcel Schneider (Springausbilder) sowie Grand Prix Richter Wolfgang Kutting.

Verbindliche Anmeldungen sind bis 16. März 2024 möglich, per E-Mail an: [email protected]

www.drfv.de