100-Stunden-Chance: „Galway“ Country-Stiefel zu gewinnen

Bei den nasskalten Herbsttagen kommt es vor allem auf das richtige Schuhwerk an. Durbarry hat dafür die Country-Stiefel „Galway“ im Sortiment. Wir verlosen ein Paar der Stiefel ab jetzt für 100 Stunden.

Warm und trocken in Style – das Stiefel nicht funktionell oder stylisch sein müssen beweist uns der Galway Lederstiefel von Dubarry. Möchten Sie auch direkt vom Stall zum Kaffee mit der besten Freundin gehen können, dann nehmen Sie an unserer Verlosung teil, und gewinnen Sie mit etwas Glück den ikonischen „Galway“ Country-Stiefel von Dubarry of Ireland im Gesamtwert von 379 Euro!

Dank des GORE-TEX® Innenfutters ist dieser nämlich wasserdicht und trotzdem atmungsaktiv. Ein griffiges Profil gibt Ihnen einen sicheren Stand, auch auf der teilweise rutschigen Koppel. An der Style-Front lässt dieser Ire ebenfalls keine Wünsche offen: elegant durch seinen kniehohen Lederschaft ist der Galway Stiefel auch für den Stadtbummel Ihr perfekter Begleiter.

Erhältlich in den Schuhgrößen 35-48 in fünf umwerfenden Farben Black, Brown, Olive, Black/Brown und Walnut. Und da Dubarry versteht, dass nicht jeder Fuß in jeden Schuh passt hat die Marke drei verschiedene Schaftweiten des Galways entworfen. So ist sicher für jeden Geschmack und viele Passformen etwas dabei.

Für weitere Informationen rund um die aktuelle Dubarry of Ireland Kollektion besuchen Sie www.dubarry.com. Alle weiteren News rund um die Marke Dubarry finden Sie außerdem auf Facebook, Instagram oder via des Dubarry Newsletters.

Wir verlosen die „Galway“ Country-Stiefel im Wert von 379 Euro einmal. Um an der Verlosung teilzunehmen beantworten Sie einfach folgende Frage: In welcher der drei unten genannten Schaftweiten gibt es die Stiefel nicht? Tipp, hier finden Sie die richtige Antwort.