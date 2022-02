Wir verlosen 3×1 Buchexemplar „Human Brain – Horse Brain“ von Janet L. Jackson

Wissen Sie wirklich, wie Pferde ihre Umwelt wahrnehmen? Und wieso ein Pferd dreimal an einer Abschwitzdecke auf der Bande langläuft, und sich beim vierten Mal davor erschreckt? Die US-Amerikanerin Janet L. Jackson beschreibt in ihrem Buch, wie Pferde wirklich sehen, hören, riechen und schmecken. Drei Exemplare von „Human Brain – Horse Brain“ verlost St.GEORG gemeinsam mit dem Kosmos Verlag.

Die Welt, wie Pferde sie erleben, ist in vielen Teilen eine andere, als die uns Menschen bekannte. Erhellende Einsichten in die Funktionsweise des Pferdegehirns liefert die US-amerikanische Autorin Janet L. Jackson in ihrem Buch. Welche Fähigkeiten haben Pferde in Bezug auf ihre Sinne – und welche nicht? Ist das blau-gelb-Sehen ein Mythos oder stimmt es? Und sind Pferde tatsächlich so gut darin, Giftpflanzen zu erkennen, wie häufig gesagt wird?

Das und vieles mehr klärt das Buch „Human Brain – Horse Brain: Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft – Wie Pferd und Mensch denken, fühlen, handeln“ auf, das im Kosmos Verlag 2022 erschienen ist und 34 Euro kostet. Mit etwas Glück können Sie eines der drei Exemplare dieses Buches gewinnen!

Und wer bei dem Gewinnspiel kein Glück hat oder Lust auf noch mehr geballtes Wissen rund ums Pferd und aktuelle Nachrichtenhintergründe hat: In unserer aktuellen Ausgabe haben wir neben spannenden Auszügen des Buches „Human Brain – Horse Brain“ viele weitere spannende Themen für Sie aufbereitet. Sie können die März-Ausgabe ab sofort im Handel erwerben oder hier versandkostenfrei bequem zu sich nach Hause bestellen.

St.GEORG und Kosmos wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

SO KÖNNEN SIE AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinn wird anschließend per Post verschickt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind hier jederzeit einsehbar.