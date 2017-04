Nörten-Hardenberg Burgturnier – Karten zu gewinnen

Beim traditionellen Burgturnier in Nörten-Hardenberg reiten Amateure und Berufsreiter um die Peitsche. Die Silberne Peitsche bekommen die Amateure am Samstag ausgehändigt und für die Profis geht es am Sonntag im Großen Preis um die Goldene Peitsche.

In Nörten-Hardenberg kommt beim traditionellen Burgturnier vieles zusammen. Zum einen ist es die schöne Burgkulisse vor der die Springreiter reiten und zum anderen ist es die Klassika, die zeitgleich stattfindet.

Burgturnier

Einprägsam war das Turnier 2016 wohl für Felix Haßmann. Er gewann erst zwei Springen am Freitag und Samstag, dann das Championat und am Sonntag noch im Großen Preis die Goldene Peitsche. Besonders war an seinem Gewinn, dass er der erste Sieger war, dessen Name in die „neue“ goldene Peitsche eingraviert wurde. Die „alte“ Peitsche gewann der Ire Denis Lynch 2015. Haßmann betonte damals, dass ihn seine Siege zwar schon sehr beflügelten, aber „Nörten-Hardenberg das mit Abstand schönste deutsche Turnier“ sei. Außerdem ist das „Publikum toll und geht mit“, so der damalige Sieger. Auch in diesem Jahr darf wieder auf gutes Wetter gehofft werden. In die zweite Runde geht in diesem Jahr der Preis für die Amateure. Carl Graf von Hardenberg jr. stiftet diesen Preis. Im letzten Jahr hieß der Sieger bei der Premiere Frank Boerhof (42) und ist gelernter Hufschmied. Behalten durfte er die Silberne Peitsche allerdings nicht. Erst, wenn er sie zum zweiten Mal gewinnt. Das ist in diesem Jahr auch das erklärte Ziel des Hufschmieds. Wir verlosen Eintrittsgutscheine für Freitag, den 19. Mai.

Klassika

Bereits zum 15. Mal findet zeitgleich zum Burgturnier die Hardenberg Klassika statt. Dabei können Sie ab Mittags durch den Schlossgarten schlendern und Blumen, Kunst sowie Aussteller genießen. Das Thema „Pferd“ kommt dabei natürlich auch nicht zu kurz und mit verschiedenen Aktionen wird den Zuschauern das Pferd näher gebracht. Ob durch die Polizeireiterstaffel Braunschweig, das Westernreitzentrum Greene oder kreative Bodenarbeit mit Jessica Scherer. Vom Marktplatz aus hat man einen eindrucksvollen Blick auf den Abreiteplatz des Turniers. Wir verlosen Eintrittsgutscheine für die Tage Donnerstag (18.5) bis Sonntag (21.5.).