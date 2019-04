Jetzt Eintrittskarten für das Burgturnier Hardenberg 2019 gewinnen!

Eines der großen Highlights des Jahres: Das Burgturnier in Nörten-Hardenberg. Im Jahre 1955 wurde die erste Goldene Peitsche verliehen und traditionsgemäß wird am 19. Mai 2019 wieder um diesen hoch geschätzten Ehrenpreis des Springsports geritten.

Die historische Kulisse des Hardenbergs gilt als eine der schönsten Europas. Am Fuße der Burgruine wird seit 1955 um die Goldene Peitsche geritten und erst dreimal in ihrer über 60-jährigen Geschichte hat die Goldene Peitsche dauerhaft ihren Besitzer gewechselt.

St.GEORG verlost jetzt je 5×2 Eintrittskarten für Freitag und für Samstag!

Am Freitagabend wird spannender Sport mit Live-Musik in der Arena kombiniert und sorgt für eine ganz besondere Untermalung der ersten beiden Qualifikationsprüfungen um die Silberne die Goldene Peitsche. Am Samstag sorgt die Gothaer Night mit einem packenden Finale der Gothaer Trophy, einem fesselnden Showprogramm sowie dem großen Feuerwerk von der Burgruine für Spannung.

Die Goldene Peitsche

Nachdem die begehrte Trophäe 2017 an Felix Haßmann ging, gab es 2018 eine neue Goldene Peitsche, die Markus Beerbaum als erster vorübergehend in den Händen hielt. Neu ist in diesem Jahr, dass dieser Preis erstmals unter dem Namen der Hardenberg Distillery und des Glaswerkes Ernstthal verliehen wird.

Die Silberne Peitsche

Und nicht nur die Top-Profis reiten um eine begehrte Trophäe: In der „Internationalen Hardenberg Silver Tour“, die zum vierten mal stattfindet, geht es am Sonntagvormittag im Finale der Amateure um den Wanderpreis der Silbernen Peitsche. Im vergangenen Jahr konnte Michael Wittschier das Finale für sich entscheiden.

Buntes Rahmenprogramm mit der Hardenberg Klassika

Dazu bietet das Hardenberg Burgturnier ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie. Genießen Sie ebenfalls die Hardenberg Klassika – Zum 11. Mal findet zeitgleich dieses Festival im Schlosspark statt. Auf der Flaniermeile, dem Marktplatz mit musikalischer Unterhaltung und dem Aktionszirkel können große und kleine Besucher bei abwechslungsreichen Stunden spazieren, erleben und genießen. Ein besonderes Glanzlicht setzt das Feuerwerk mit der anschließenden Burgparty am Samstagabend. Das komplette Programm und weitere Infos finden Sie hier.

Auch 2019 können sich Reiter und Zuschauer auf ein bunt gemischtes internationales Starterfeld mit vielen jungen und altbekannten Gesichtern sowie spannenden Herausforderungen freuen – Seien Sie live dabei!

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter. (Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail und sind direkt im Lostopf.)

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um die Karten zum Burgturnier in Nörten-Hardenberg.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Den Gewinnern werden nach Ablauf des Gewinnspiels die Karten direkt zugeschickt.

Teilnahmeschluss ist der 12.05.2019 – Viel Glück!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.