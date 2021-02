Susanne Miesner: „Das junge Reitpferd“ – wir verlosen das Buch!

Ihre langjährige Erfahrung mit jungen Reitpferden hat Susanne Miesner in einem Buch zusammengefasst, das der FNverlag herausgegeben hat. Dieses Buch gibt es hier zu gewinnen.

Junge Pferde auszubilden, erfordert einiges, unter anderem Gefühl, Talent, Geduld und Erfahrung. Wie man bei der Ausbildung des jungen Pferdes das richtige Maß zwischen Fördern und Fordern findet, damit befasst sich das Buch „Das junge Reitpferd“ aus dem FNverlag, in dem die Pferdewirtschaftsmeisterin und renommierte Jungpferdeausbilderin Susanne Miesner ihre jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit Nachwuchspferden zusammengefasst hat. Ein Muss für jeden, der sich umfassend mit dem in den letzten Jahren viel diskutierten Thema alters- und artgerechter Grundausbildung von Pferden befassen möchten.

„Mit dem Wissen und der Erfahrung, die ich heute habe, hätte ich manche Fehler in jungen Jahren nicht begangen“, gibt Susanne Miesner offen zu. Mit ihrem Buch will sie anderen dabei helfen, von Anfang an alles richtig zu machen. Denn wie auch in der Kindererziehung sind die ersten Jahre für junge Pferden prägend. Für die Autorin beginnt die Freude am Reiten mit der gründlichen Ausbildung des jungen Pferdes, aber auch des Reiters, der sich bei der Jungpferdeausbildung stets seiner enormen Verantwortung bewusst sein sollte.

Wir verlosen drei Exemplare von Susanne Miesners Buch „Das junge Reitpferd“, das im FNverlag erschienen ist. Teilnahmeschluss ist der 20. März 2021.

Das Buch „Das junge Reitpferd. Grundausbildung der Remonte“ kostet 22,00 Euro und ist erhältlich im Online-Shop des FNverlags unter: www.fnverlag.de

