Das richtige Futter finden: Wir verlosen vier JOSERA-Probierpakete!

Alle Produkte von JOSERA sind hochverdaulich, bestehen aus wertvollen Inhaltsstoffen und dienen der Gesundheit des Pferdes. Wer sich noch nicht sicher ist, welches Futter am besten zu seinem Vierbeiner passt, kann jetzt eines von vier tollen JOSERA-Probierpaketen gewinnen!

Auch unter unseren Pferden gibt es solche, die praktisch alles fressen was in der Krippe landet – und wieder andere, die schon die Nüstern rümpfen, wenn ihnen nur ein Körnchen nicht passt. Zudem hat jedes Pferd ganz individuelle Bedürfnisse an sein Futter. Daher setzt JOSERA Pferdefutter auf eine vielfältige Produktpalette, die für verschiedenste Pferdetypen das richtige Futter bietet – ob Sport- oder Frezeitpferd, Zuchtstute, Fohlen oder Senior! Wer die verschiedenen Produkte erst einmal testen möchte, hat jetzt die Chance eines von vier JOSERA-Probierpaketen. Enthalten sind jeweils verschiedene Probiergrößen aus dem Sortiment von JOSERA.

„Höchste Qualität zum besten Preis“, so lautet das Motto von JOSERA Pferdefutter! Aus diesem Grund werden die Rohwaren, die für das Pferdefutter verwendet werden, ständig durch das hauseigene, akkreditierte Labor streng kontrolliert. Dadurch sollen eine hohe Verdaulichkeit und Akzeptanz garantiert werden. Das Sortiment umfasst verschiedene Produkte, wie vitaminreiches Mineralfutter für Pferde, wohltuendes Mash, Pferdemüsli oder Ergänzungsfutter.

Wir verlosen eine vier JOSERA-Probierpakete mit Überraschungsinhalt. Teilnahmeschluss ist der 16. September 2020.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.josera.de

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinner wird im Anschluss von uns benachrichtigt.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.