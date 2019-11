Die 100-Stunden-Chance: Amerigo Abschwitzdecke zu gewinnen!

Amerigo möchte mit seinen qualitativ hochwertigen Produkten den größtmöglichen Wohlfühlfaktor bei Ihrem Pferd erzeugen. Wir verlosen dafür in den nächsten 100 Stunden eine Abschwitzdecke von Amerigo. Die Zeit läuft!

Amerigo steht für Qualität in jedem einzelnen Detail jedes Pferdesattels und Zubehörs. Von der feinen Materialauswahl über das Design bis hin zur geschickten Verarbeitung legt Amerigo stets viel Wert auf das Wohlbefinden des Pferdes.

Die Abschwitzdecke ist ein wichtiges Zubehör, das während der Abkühlphase nach der Arbeit für das Pferd verwendet werden kann. Die schwarz-gelbe Abschwitzdecke von Amerigo wird in Italien hergestellt, und ist auch für Turniere sehr beliebt, um das Pferd vor, nach und zwischen den Prüfungen warm zu halten. Die Decke ist das ganze Jahr über nützlich und eignet sich besonders für die Turniersaison und den Winter. Sie ist in vier verschiedenen Größen erhältlich.

Weitere Infos erhalten zu Amerigo erhalten Sie unter www.amerigo-saddles.com

IG: @amerigo_saddles_official, FB: @amerigosaddles

Wir verlosen eine Amerigo Abschwitzdecke in der Größe Ihrer Wahl. Teilnahmeschluss ist der 5. November 2019. St.GEORG und Amerigo wünschen Ihnen viel Glück!

SO KÖNNEN SIE AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinner wird per E-Mail von uns benachrichtigt.