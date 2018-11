Die 100-Stunden-Chance: Country Stiefel Galway von Dubarry

Bei den nasskalten Herbsttagen kommt es jetzt vor allem auf das richtige Schuhwerk an: Mit den Country Stiefel „Galway“ von Dubarry of Ireland ist man bestens gerüstet.

Ihren Namen haben die Country Stiefel Galway von der wunderschönen Küstenregion Galways erhalten: Die rauen Elemente der irischen Heimat spiegeln sich in der Haltbarkeit der Stiefel wieder, während das Leder und das Design auf die natürliche Schönheit anspielen.

Nutzen Sie jetzt die 100-Stunden-Chance und gewinnen Sie mit etwas Glück diesen schicken und funktionellen Country Stiefel!

Sein charakteristisches Aussehen und sein Können erhält der Stiefel durch verschiedenste funktionelle Materialien und modernste Techniken:

Dubarry hat für diesen Stiefel das vielfach bewährte Dry-Fast-DrySoft-Leder und für das Innenfutter des Stiefels das innovative GORE-TEX-Futter verwendet. Für das griffige Profil sorgt eine zwei-Komponenten-PU-Sohle.

Alle genauen Infos zum Country Stiefel Galway und der Firma Dubarry gibt es auch direkt auf der Homepage von Dubarry of Ireland, Dubarry Facebook und Dubarry Instagram.

Damit ist der Stiefel Galway von Dubarry of Ireland wasserdicht, atmungsaktiv und hält Ihre Füße bei jeder Wetterlage komfortabel warm und trocken. Diese Country Stiefel haben einen Wert von 379,- Euro!

Mit dieser Funktionalität und seinem schicken Design ist der Country Stiefel Galway der perfekte Begleiter für Stall und Stadt.

Erhältlich ist der Stiefel Galway von Dubarry in der RegularFit Variante in den Schuhgrößen 35-48 und da nicht jedes Bein in jeden Stiefel passt, gibt es mit dem Modell SlimFit (nur bis Schuhgröße 45) und ExtraFit noch zwei zusätzliche Schaftweiten.

Somit ist für fast jeden Fuß und jedes Bein etwas dabei. Alle Neuigkeiten rund um Dubarry gibt es auch direkt im Dubarry-Newsletter.

Wir verlosen jetzt die „Galway“ Country-Stiefel im Wert von 379,- Euro unter allen Teilnehmern einmal – Jetzt schnell sein und die 100-Stunden-Chance nutzen!

Um an der Verlosung teilzunehmen füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und tragen die richtige Antwort auf folgende Frage ein:

In welchen der fünf unten genannten Farben gibt es den Galway RegularFit Stiefel? Tipp, hier finden Sie die richtige Antwort.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar. Da der Gewinn von unserem Gewinnspielpartner Dubarry of Irelandverschickt wird, werden die Daten des Gewinners zum Zweck der Gewinnversendung an unseren Partner Dubarry weitergegeben.