Die 100-Stunden-Chance: Stiefeletten der Mountain Horse Aurora Collection

Die Stiefeletten der Aurora Collection: Modernste Sohlentechnik für höchsten Komfort, genauso wie hochwertiges Leder und aktuelle Materialien mit Blick auf die Nachhaltigkeit.

„Mountain Horse Aurora Collection are the most comfortable shoes we have ever made. Try them on, and you are hooked!“

Mountain Horse sagt zur Aurora Collection selbst: „Es sind die komfortabelsten Schuhe, die wir je gemacht haben. Probieren Sie sie an und sie werden begeistert sein!“ Es gibt die Stiefeletten der Aurora Collection in unterschiedlichen Ausführungen:

* Aurora Back Zip Paddock

* Aurora Front Zip Paddock

* Aurora Jodhpur

Die neue Aurora Collection von Mountain Horse ist komplett aus robustem Vollleder gearbeitet und mit allen Vorteilen der neuen hochentwickelten Vertycore™ 4D Technologie, die Stöße dämpft ausgestattet.

Es gibt die Stiefeletten in den Farben Schwarz und Braun und in den Größen von 36 bis 43.

Material: Vollleder

mehr Infos auf www.mountainhorse.se

Gewinnen Sie jetzt ein Paar Stiefeletten nach Wunsch aus der neuen Aurora Collection von Mountain Horse und überzeugen Sie sich selbst.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar. Wenn der Gewinn von unserem Gewinnspielpartner Mountain Horse verschickt wird, werden die Daten des Gewinners zum Zweck der Gewinnversendung an unseren Partner weitergegeben.